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Копеечная рыба заиграет по-новому: так хек вы еще точно не готовили

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Рецепт хека
Рецепт хека. Фото Скриншот YouTube

Хек во вкусном маринаде с ананасом и овощами

Хек — простая и полезная рыба, которая может стать настоящей изюминкой вашего стола. Эта рыба недорогая, нежная на вкус и хорошо сочетается с разными ингредиентами. Хека можно приготовить многими способами — и этот рецепт с овощным соусом и легкой кислинкой от ананасов точно стоит попробовать.

Блюдо получается сочным, ярким и очень аппетитным — идеально как для будней, так и для праздничного меню.

Ингредиенты:

  • филе хека
  • соль, перец, специи к рыбе
  • стакан воды
  • мука и яйца для панировки
  • масло для жарки
  • 1 крупная луковица
  • 1 большой красный перец
  • 1 банка ананасов
  • 250 г кетчупа
  • 200 г майонеза
  • лавровый лист

Этапы приготовления:

  1. Нарежьте филе хека на порционные кусочки. Переложите их в глубокую ёмкость, приправьте солью, перцем и специями для рыбы. Хорошо перемешайте. Влейте стакан воды, ещё раз перемешайте, накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа. Это сделает рыбу невероятно нежной и сочной.
  2. После маринования запанируйте каждый кусочек рыбы сначала в муке, а затем во взбитых яйцах. Обжаривайте хек на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистой корочки с обеих сторон. Готовую рыбу отложите.
  3. На другой сковороде обжарьте нарезанные кубиками лук и сладкий красный перец. Добавьте к ним кусочки ананасов вместе с ананасовым соком из банки. Влейте майонез и кетчуп, добавьте лавровый лист. Тщательно перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне до тех пор, пока овощи и ананасы не станут мягкими. Эта зажарка станет сердцем вашего блюда.
  4. Возьмите форму для запекания. Выкладывайте ингредиенты слоями: сначала слой тушёных овощей, затем слой жареной рыбы. Повторяйте слои, пока не закончатся все ингредиенты. Дайте готовому блюду остыть, а затем поставьте его в холодильник на ночь. Это позволит всем вкусам соединиться и насытиться, сделав хек ещё вкуснее и ароматнее.
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#Рыба #Рецепты #Хек