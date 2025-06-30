Копеечная рыба заиграет по-новому: так хек вы еще точно не готовили

Хек во вкусном маринаде с ананасом и овощами

Хек — простая и полезная рыба, которая может стать настоящей изюминкой вашего стола. Эта рыба недорогая, нежная на вкус и хорошо сочетается с разными ингредиентами. Хека можно приготовить многими способами — и этот рецепт с овощным соусом и легкой кислинкой от ананасов точно стоит попробовать.

Блюдо получается сочным, ярким и очень аппетитным — идеально как для будней, так и для праздничного меню.

Ингредиенты:

филе хека

соль, перец, специи к рыбе

стакан воды

мука и яйца для панировки

масло для жарки

1 крупная луковица

1 большой красный перец

1 банка ананасов

250 г кетчупа

200 г майонеза

лавровый лист

Этапы приготовления: