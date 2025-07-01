Такі котлети з кабачками гідні королівського столу: рецепт справжнього шедевру

Виходить дуже смачно

Якщо ви любите соковиті, поживні та водночас корисні котлети, то цей рецепт саме для вас. В цьому рецепті використовується два види м'яса та багато овочів. Завдяки цьому котлети виходять неймовірно смачними. Ідеальний варіант і для обіду, і для вечері.

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Інгредієнти:

куряче філе — 600 г;

телятина — 300 г;

картопля — 150 г;

кабачки — 350–400 г;

цибуля — 1–2 шт.;

морква — 1 шт.;

білий хліб — 4–5 скибок;

часник — 2–3 зубчики;

яйце — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

вершкове масло — 2–3 ч. л.;

олія — для смаження.

Етапи приготування: