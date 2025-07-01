Такі котлети з кабачками гідні королівського столу: рецепт справжнього шедевру
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Виходить дуже смачно
Якщо ви любите соковиті, поживні та водночас корисні котлети, то цей рецепт саме для вас. В цьому рецепті використовується два види м'яса та багато овочів. Завдяки цьому котлети виходять неймовірно смачними. Ідеальний варіант і для обіду, і для вечері.
Рецептом поділились на сайті Gospodynka.
Інгредієнти:
- куряче філе — 600 г;
- телятина — 300 г;
- картопля — 150 г;
- кабачки — 350–400 г;
- цибуля — 1–2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- білий хліб — 4–5 скибок;
- часник — 2–3 зубчики;
- яйце — 1 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- вершкове масло — 2–3 ч. л.;
- олія — для смаження.
Етапи приготування:
- За допомогою м'ясорубки подрібніть 300 г курячого філе, усю телятину, картоплю, кабачки, моркву, цибулю та хліб. Решту курячого філе поріжте дрібними кубиками.
- Додайте до продуктів подрібнений часник, яйце, сіль та перець. Добре перемішайте руками.
- Сформуйте котлети. Обсмажте на сковороді з розігрітою олією з обох боків до рум’яної скоринки (не обов’язково до повної готовності).
- Перекладіть котлети у форму для запікання, налийте трохи води на дно, додайте кілька шматочків вершкового масла. Накрийте форму кришкою або фольгою та відправте у духовку.
- Запікайте котлетки за температури 200 °C близько 20 хвилин.