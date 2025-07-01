Рус

Такі котлети з кабачками гідні королівського столу: рецепт справжнього шедевру

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дивовижні котлети з кабачками
Дивовижні котлети з кабачками. Фото gk-press.if.ua

Виходить дуже смачно

Якщо ви любите соковиті, поживні та водночас корисні котлети, то цей рецепт саме для вас. В цьому рецепті використовується два види м'яса та багато овочів. Завдяки цьому котлети виходять неймовірно смачними. Ідеальний варіант і для обіду, і для вечері.

Рецептом поділились на сайті Gospodynka.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 600 г;
  • телятина — 300 г;
  • картопля — 150 г;
  • кабачки — 350–400 г;
  • цибуля — 1–2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • білий хліб — 4–5 скибок;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • вершкове масло — 2–3 ч. л.;
  • олія — для смаження.

Етапи приготування:

  1. За допомогою м'ясорубки подрібніть 300 г курячого філе, усю телятину, картоплю, кабачки, моркву, цибулю та хліб. Решту курячого філе поріжте дрібними кубиками.
  2. Додайте до продуктів подрібнений часник, яйце, сіль та перець. Добре перемішайте руками.
  3. Сформуйте котлети. Обсмажте на сковороді з розігрітою олією з обох боків до рум’яної скоринки (не обов’язково до повної готовності).
  4. Перекладіть котлети у форму для запікання, налийте трохи води на дно, додайте кілька шматочків вершкового масла. Накрийте форму кришкою або фольгою та відправте у духовку.
  5. Запікайте котлетки за температури 200 °C близько 20 хвилин.
Теги:
#М'ясо #Кабачки #Рецепти #Котлети