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Такие котлеты с кабачками достойны королевского стола: рецепт настоящего шедевра

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Удивительные котлеты с кабачками
Удивительные котлеты с кабачками. Фото gk-press.if.ua

Выходит очень вкусно

Если вы любите сочные, питательные и одновременно полезные котлеты, то этот рецепт именно для вас. В этом рецепте используется два вида мяса и много овощей. Благодаря этому котлеты получаются невероятно вкусными. Идеальный вариант и для обеда, и для для ужина.

Рецептом поделились на сайте Gospodynka.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 600 г;
  • телятина – 300 г;
  • картофель — 150 г;
  • кабачки — 350-400 г;
  • лук — 1-2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • белый хлеб — 4-5 ломтиков;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • яйцо – 1 шт.;
  • соль, перец черный молотый – по своему вкусу;
  • сливочное масло – 2–3 ч. л.;
  • масло – для жарки.

Этапы приготовления:

  1. С помощью мясорубки измельчите 300 г куриного филе, всю телятину, картофель, кабачки, морковь, лук и хлеб. Остальное куриное филе порежьте мелкими кубиками.
  2. Добавьте к продуктам измельченный чеснок, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте руками.
  3. Сформируйте котлеты. Обжарьте на сковороде с разогретым растительным маслом с обеих сторон до румяной корочки (не обязательно до полной готовности).
  4. Переложите котлеты в форму для запекания, налейте немного воды на дно, добавьте несколько кусочков сливочного масла. Накройте форму крышкой или фольгой и отправьте в духовку.
  5. Запекайте котлетки при температуре 200 °C около 20 минут.
Теги:
#Мясо #Кабачки #Рецепты #Котлеты