Такие котлеты с кабачками достойны королевского стола: рецепт настоящего шедевра

Выходит очень вкусно

Если вы любите сочные, питательные и одновременно полезные котлеты, то этот рецепт именно для вас. В этом рецепте используется два вида мяса и много овощей. Благодаря этому котлеты получаются невероятно вкусными. Идеальный вариант и для обеда, и для для ужина.

Рецептом поделились на сайте Gospodynka.

Ингредиенты:

куриное филе — 600 г;

телятина – 300 г;

картофель — 150 г;

кабачки — 350-400 г;

лук — 1-2 шт.;

морковь — 1 шт.;

белый хлеб — 4-5 ломтиков;

чеснок — 2-3 зубчика;

яйцо – 1 шт.;

соль, перец черный молотый – по своему вкусу;

сливочное масло – 2–3 ч. л.;

масло – для жарки.

Этапы приготовления: