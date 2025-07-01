Такие котлеты с кабачками достойны королевского стола: рецепт настоящего шедевра
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Выходит очень вкусно
Если вы любите сочные, питательные и одновременно полезные котлеты, то этот рецепт именно для вас. В этом рецепте используется два вида мяса и много овощей. Благодаря этому котлеты получаются невероятно вкусными. Идеальный вариант и для обеда, и для для ужина.
Рецептом поделились на сайте Gospodynka.
Ингредиенты:
- куриное филе — 600 г;
- телятина – 300 г;
- картофель — 150 г;
- кабачки — 350-400 г;
- лук — 1-2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- белый хлеб — 4-5 ломтиков;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- яйцо – 1 шт.;
- соль, перец черный молотый – по своему вкусу;
- сливочное масло – 2–3 ч. л.;
- масло – для жарки.
Этапы приготовления:
- С помощью мясорубки измельчите 300 г куриного филе, всю телятину, картофель, кабачки, морковь, лук и хлеб. Остальное куриное филе порежьте мелкими кубиками.
- Добавьте к продуктам измельченный чеснок, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте руками.
- Сформируйте котлеты. Обжарьте на сковороде с разогретым растительным маслом с обеих сторон до румяной корочки (не обязательно до полной готовности).
- Переложите котлеты в форму для запекания, налейте немного воды на дно, добавьте несколько кусочков сливочного масла. Накройте форму крышкой или фольгой и отправьте в духовку.
- Запекайте котлетки при температуре 200 °C около 20 минут.