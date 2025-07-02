Гості точно здивуються: як приготувати ресторанну страву з кабачків з м'ясом (відео)

Ароматна та корисна вечеря для всієї родини

Кабачки — це ніжний, легкий овоч із нейтральним смаком, який чудово вбирає аромати інших продуктів. Вони ідеально підходять для приготування супів, запіканок, рагу, а також для створення модної кабачкової локшини — здорової альтернативи пасті.

Але якщо ви шукаєте більш ситну страву, поєднання кабачків із м’ясом — саме те, що треба. Кабачки тушковані з курячим філе, овочами та ніжним вершково-сирним соусом — це швидкий і смачний варіант домашнього обіду чи вечері, який сподобається всій родині. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "inna.delights".

Як приготувати кабачки тушковані з м'ясом

Інгредієнти:

філе курки — 300–400 г;

кабачок — 1 шт.;

перець болгарський — 1 шт.;

гриби печериці — 150 г;

цибуля — 1 шт.;

вершки 10% або 20% — 150 мл;

сир плавлений — 1–2 ст. л.;

зелень — за смаком;

сіль, перець — за смаком;

Спосіб приготування:

1.Обсмажити куряче філе на сковороді до готовності, посолити та поперчити.

2.Окремо обсмажити подрібнену цибулю, нарізані кабачки, гриби й болгарський перець до м’якості.

3.Додати обсмажену курку до овочів, перемішати.

4.Влити вершки, довести до кипіння на середньому вогні.

5.Додати плавлений сир і ретельно розмішати до розчинення.

6.Тушкувати все разом ще кілька хвилин до однорідності соусу.

7.Додати зелень і за бажанням — ще трохи спецій перед подачею.