Гості точно здивуються: як приготувати ресторанну страву з кабачків з м'ясом (відео)
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Ароматна та корисна вечеря для всієї родини
Кабачки — це ніжний, легкий овоч із нейтральним смаком, який чудово вбирає аромати інших продуктів. Вони ідеально підходять для приготування супів, запіканок, рагу, а також для створення модної кабачкової локшини — здорової альтернативи пасті.
Але якщо ви шукаєте більш ситну страву, поєднання кабачків із м’ясом — саме те, що треба. Кабачки тушковані з курячим філе, овочами та ніжним вершково-сирним соусом — це швидкий і смачний варіант домашнього обіду чи вечері, який сподобається всій родині. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "inna.delights".
Як приготувати кабачки тушковані з м'ясом
Інгредієнти:
- філе курки — 300–400 г;
- кабачок — 1 шт.;
- перець болгарський — 1 шт.;
- гриби печериці — 150 г;
- цибуля — 1 шт.;
- вершки 10% або 20% — 150 мл;
- сир плавлений — 1–2 ст. л.;
- зелень — за смаком;
- сіль, перець — за смаком;
Спосіб приготування:
1.Обсмажити куряче філе на сковороді до готовності, посолити та поперчити.
2.Окремо обсмажити подрібнену цибулю, нарізані кабачки, гриби й болгарський перець до м’якості.
3.Додати обсмажену курку до овочів, перемішати.
4.Влити вершки, довести до кипіння на середньому вогні.
5.Додати плавлений сир і ретельно розмішати до розчинення.
6.Тушкувати все разом ще кілька хвилин до однорідності соусу.
7.Додати зелень і за бажанням — ще трохи спецій перед подачею.