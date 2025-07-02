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Гости точно удивятся: как приготовить ресторанное блюдо из кабачков с мясом (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вся палитра вкусов в одном блюде
Вся палитра вкусов в одном блюде. Фото instagram.com

Ароматный и полезный ужин для всей семьи

Кабачки – это нежный, легкий овощ с нейтральным вкусом, прекрасно впитывающий ароматы других продуктов. Они идеально подходят для приготовления супов, запеканок, рагу, а также для создания модной лапши кабачка — здоровой альтернативы пасте.

Но если вы ищете более сытное блюдо, сочетание кабачков с мясом – именно то, что нужно. Кабачки тушеные с куриным филе, овощами и нежным сливочно-творожным соусом – это быстрый и вкусный вариант домашнего обеда или ужина, который понравится всей семье. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inna.delights".

Как приготовить тушеные кабачки с мясом

Ингредиенты:

  • филе курицы — 300-400 г;
  • кабачок — 1 шт.;
  • перец болгарский – 1 шт.;
  • грибы шампиньоны — 150 г;
  • лук – 1 шт.;
  • сливки 10% или 20% — 150 мл;
  • сыр плавленый — 1-2 ст. л.;
  • зелень – по вкусу;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Обжарить куриное филе на сковороде до готовности, посолить и поперчить.

2.Отдельно обжарить измельченный лук, нарезанные кабачки, грибы и болгарский перец до мягкости.

3.Добавить обжаренную курицу к овощам, перемешать.

4.Влить сливки, довести до кипения на среднем огне.

5.Добавить плавленый сыр и тщательно размешать до растворения.

6.Тушить все вместе еще несколько минут до однородности соуса.

7.Добавить зелень и по желанию – еще немного специй перед подачей.

Теги:
#Мясо #Кабачки #Готовим дома