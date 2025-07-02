Гости точно удивятся: как приготовить ресторанное блюдо из кабачков с мясом (видео)
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Ароматный и полезный ужин для всей семьи
Кабачки – это нежный, легкий овощ с нейтральным вкусом, прекрасно впитывающий ароматы других продуктов. Они идеально подходят для приготовления супов, запеканок, рагу, а также для создания модной лапши кабачка — здоровой альтернативы пасте.
Но если вы ищете более сытное блюдо, сочетание кабачков с мясом – именно то, что нужно. Кабачки тушеные с куриным филе, овощами и нежным сливочно-творожным соусом – это быстрый и вкусный вариант домашнего обеда или ужина, который понравится всей семье. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inna.delights".
Как приготовить тушеные кабачки с мясом
Ингредиенты:
- филе курицы — 300-400 г;
- кабачок — 1 шт.;
- перец болгарский – 1 шт.;
- грибы шампиньоны — 150 г;
- лук – 1 шт.;
- сливки 10% или 20% — 150 мл;
- сыр плавленый — 1-2 ст. л.;
- зелень – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Обжарить куриное филе на сковороде до готовности, посолить и поперчить.
2.Отдельно обжарить измельченный лук, нарезанные кабачки, грибы и болгарский перец до мягкости.
3.Добавить обжаренную курицу к овощам, перемешать.
4.Влить сливки, довести до кипения на среднем огне.
5.Добавить плавленый сыр и тщательно размешать до растворения.
6.Тушить все вместе еще несколько минут до однородности соуса.
7.Добавить зелень и по желанию – еще немного специй перед подачей.