Неодмінно запросіть гостей на цей кабачковий "торт": як приготувати вишукану сезонну страву (відео)
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Рецепт найсмачнішої закуски, що прикрасить собою будь-яке застілля
Кабачки — це універсальний овоч, з якого можна приготувати безліч страв: від смажених кружечків до запіканок, супів і навіть маринованих закусок. Особливою популярністю в літню пору користуються мариновані кабачки, які зберігають свою ніжність і набувають яскравого смаку завдяки прянощам.
Але сьогодні ми приготуємо щось інше — ніжний кабачковий торт. Ця страва підійде і для обіду, і для святкового столу. Простий набір інгредієнтів та легкий процес приготування перетворюють звичайні кабачки на справжній кулінарний шедевр. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".
Як приготувати кабачковий торт
Інгредієнти:
- кабачки — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — за смаком;
- борошно — 8 ст.л.;
- майонез — 100 г;
- кріп — невеликий пучок;
- часник — 2 зубчики;
- помідори — 2 шт.;
Спосіб приготування:
1.Натерти кабачки на тертці, залишити на 10 хвилин і відтиснути сік.
2.Додати сіль, яйця, борошно; перемішати до однорідної маси.
3.Викладати по 3–4 ст. л. тіста на розігріту сковорідку; обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
4.Остудити млинці.
5.Змішати майонез з подрібненим часником та кропом.
6.Змастити кожен млинець соусом; зверху викласти кружечок помідора.
7.Скласти торт шарами; поставити в холодильник настоюватися на кілька годин.