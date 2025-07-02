Неодмінно запросіть гостей на цей кабачковий "торт": як приготувати вишукану сезонну страву (відео)

Рецепт найсмачнішої закуски, що прикрасить собою будь-яке застілля

Кабачки — це універсальний овоч, з якого можна приготувати безліч страв: від смажених кружечків до запіканок, супів і навіть маринованих закусок. Особливою популярністю в літню пору користуються мариновані кабачки, які зберігають свою ніжність і набувають яскравого смаку завдяки прянощам.

Але сьогодні ми приготуємо щось інше — ніжний кабачковий торт. Ця страва підійде і для обіду, і для святкового столу. Простий набір інгредієнтів та легкий процес приготування перетворюють звичайні кабачки на справжній кулінарний шедевр. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".

Як приготувати кабачковий торт

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль — за смаком;

борошно — 8 ст.л.;

майонез — 100 г;

кріп — невеликий пучок;

часник — 2 зубчики;

помідори — 2 шт.;

Спосіб приготування:

1.Натерти кабачки на тертці, залишити на 10 хвилин і відтиснути сік.

2.Додати сіль, яйця, борошно; перемішати до однорідної маси.

3.Викладати по 3–4 ст. л. тіста на розігріту сковорідку; обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

4.Остудити млинці.

5.Змішати майонез з подрібненим часником та кропом.

6.Змастити кожен млинець соусом; зверху викласти кружечок помідора.

7.Скласти торт шарами; поставити в холодильник настоюватися на кілька годин.