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Неодмінно запросіть гостей на цей кабачковий "торт": як приготувати вишукану сезонну страву (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Оригінальний, яскравий, ефектний, зі звичайних продуктів
Оригінальний, яскравий, ефектний, зі звичайних продуктів. Фото instagram.com

Рецепт найсмачнішої закуски, що прикрасить собою будь-яке застілля

Кабачки — це універсальний овоч, з якого можна приготувати безліч страв: від смажених кружечків до запіканок, супів і навіть маринованих закусок. Особливою популярністю в літню пору користуються мариновані кабачки, які зберігають свою ніжність і набувають яскравого смаку завдяки прянощам.

Але сьогодні ми приготуємо щось інше — ніжний кабачковий торт. Ця страва підійде і для обіду, і для святкового столу. Простий набір інгредієнтів та легкий процес приготування перетворюють звичайні кабачки на справжній кулінарний шедевр. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".

Як приготувати кабачковий торт

Інгредієнти:

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • борошно — 8 ст.л.;
  • майонез — 100 г;
  • кріп — невеликий пучок;
  • часник — 2 зубчики;
  • помідори — 2 шт.;

Спосіб приготування:

1.Натерти кабачки на тертці, залишити на 10 хвилин і відтиснути сік.

2.Додати сіль, яйця, борошно; перемішати до однорідної маси.

3.Викладати по 3–4 ст. л. тіста на розігріту сковорідку; обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

4.Остудити млинці.

5.Змішати майонез з подрібненим часником та кропом.

6.Змастити кожен млинець соусом; зверху викласти кружечок помідора.

7.Скласти торт шарами; поставити в холодильник настоюватися на кілька годин.

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#Кабачки #Закуска #Готуємо вдома