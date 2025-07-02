Обязательно пригласите гостей на этот кабачковый "торт": как приготовить изысканное сезонное блюдо (видео)
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Рецепт самой вкусной закуски, которая украсит собой любое застолье
Кабачки – это универсальный овощ, из которого можно приготовить множество блюд: от жареных кружочков до запеканок, супов и даже маринованных закусок. Особой популярностью в летнее время пользуются маринованные кабачки, которые сохраняют свою нежность и приобретают яркий вкус благодаря пряностям.
Но сегодня мы приготовим что-нибудь другое — нежный кабачковый торт. Это блюдо подойдет и для обеда, и для праздничного стола. Простой набор ингредиентов и легкий процесс приготовления превращают обычные кабачки в настоящий кулинарный шедевр. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diali_cooking".
Как приготовить кабачковый торт
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль – по вкусу;
- мука — 8 ст.л.;
- майонез – 100 г;
- укроп – небольшой пучок;
- чеснок — 2 зубчика;
- помидоры — 2 шт.;
Способ приготовления:
1.Натереть кабачки на терке, оставить на 10 минут и отжать сок.
2.Добавить соль, яйца, муку; перемешать до однородной массы.
3.Выкладывать по 3–4 ст. л. теста на разогретую сковороду; обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.
4.Остудить блины.
5.Смешать майонез с измельченным чесноком и укропом.
6.Смазать каждый блин соусом; сверху выложить кружочек помидора.
7.Сложить торт слоями; поставить в холодильник настаиваться на несколько часов.