До святкового столу чи на кожен день: рецепт закуски з маринованого болгарського перцю (відео)
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Болгарський перець — це яскравий, соковитий овоч із солодкуватим смаком, який не лише прикрашає страви, а й збагачує їх ароматом і користю. Його запікають, фарширують, смажать, додають у гарячі страви та, звісно, готують з ним різноманітні салати — свіжі й печені.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати просту та смачну закуску з болгарського перцю, яка стане чудовим доповненням до основних страв або яскравою окремою стравою на святковому столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".
Як приготувати закуску з болгарського перцю
Інгредієнти:
• болгарський перець — 2 шт. (великі);
• кріп — жменька;
• олія — 3 ст.л.;
• оцет (винний або яблучний) — 0,5 ст.л.;
• часник — 2 зубчики;
• сіль — за смаком;
• перець чорний мелений — за смаком;
• сир фета — для подачі;
Спосіб приготування:
- Запекти болгарський перець із дрібкою солі та кількома краплями олії при 190 °C до м’якості (приблизно 20 хвилин).
- Перекласти у герметичний контейнер, щоби перець "відпарився" й легше очищався.
- Очистити від шкірки та насіння, нарізати смужками.
- Заправити перці олією, оцтом, подрібненим часником, кропом, сіллю та перцем.
- Подавати з сиром фета на підсмаженому хлібі або як самостійну закуску.