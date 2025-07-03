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До святкового столу чи на кожен день: рецепт закуски з маринованого болгарського перцю (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Неймовірна смакота
Неймовірна смакота. Фото instagram.com

Мінімум інгредієнтів та зусиль

Болгарський перець — це яскравий, соковитий овоч із солодкуватим смаком, який не лише прикрашає страви, а й збагачує їх ароматом і користю. Його запікають, фарширують, смажать, додають у гарячі страви та, звісно, готують з ним різноманітні салати — свіжі й печені.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати просту та смачну закуску з болгарського перцю, яка стане чудовим доповненням до основних страв або яскравою окремою стравою на святковому столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".

Як приготувати закуску з болгарського перцю

Інгредієнти:

• болгарський перець — 2 шт. (великі);

• кріп — жменька;

• олія — 3 ст.л.;

• оцет (винний або яблучний) — 0,5 ст.л.;

• часник — 2 зубчики;

• сіль — за смаком;

• перець чорний мелений — за смаком;

• сир фета — для подачі;

Спосіб приготування:

  1. Запекти болгарський перець із дрібкою солі та кількома краплями олії при 190 °C до м’якості (приблизно 20 хвилин).
  2. Перекласти у герметичний контейнер, щоби перець "відпарився" й легше очищався.
  3. Очистити від шкірки та насіння, нарізати смужками.
  4. Заправити перці олією, оцтом, подрібненим часником, кропом, сіллю та перцем.
  5. Подавати з сиром фета на підсмаженому хлібі або як самостійну закуску.
Теги:
#Болгарський перець #Закуска #Готуємо вдома