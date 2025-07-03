До святкового столу чи на кожен день: рецепт закуски з маринованого болгарського перцю (відео)

Мінімум інгредієнтів та зусиль

Болгарський перець — це яскравий, соковитий овоч із солодкуватим смаком, який не лише прикрашає страви, а й збагачує їх ароматом і користю. Його запікають, фарширують, смажать, додають у гарячі страви та, звісно, готують з ним різноманітні салати — свіжі й печені.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати просту та смачну закуску з болгарського перцю, яка стане чудовим доповненням до основних страв або яскравою окремою стравою на святковому столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".

Як приготувати закуску з болгарського перцю

Інгредієнти:

• болгарський перець — 2 шт. (великі);

• кріп — жменька;

• олія — 3 ст.л.;

• оцет (винний або яблучний) — 0,5 ст.л.;

• часник — 2 зубчики;

• сіль — за смаком;

• перець чорний мелений — за смаком;

• сир фета — для подачі;

Спосіб приготування: