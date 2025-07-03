К праздничному столу или каждый день: рецепт закуски из маринованного болгарского перца (видео)

Минимум ингредиентов и усилий

Болгарский перец – это яркий, сочный овощ со сладковатым вкусом, который не только украшает блюда, но и обогащает их ароматом и пользой. Его запекают, фаршируют, жарят, добавляют в горячие блюда и, конечно, готовят с ним разнообразные салаты — свежие и горячие.

Но сегодня мы предлагаем приготовить простую и вкусную закуску из болгарского перца, которая станет отличным дополнением к основным блюдам или ярким блюдом на праздничном столе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_recipes_ira".

Как приготовить закуску из болгарского перца

Ингредиенты:

• болгарский перец – 2 шт. (большие);

• укроп – пучок;

• масло – 3 ст. л.;

• уксус (винный или яблочный) — 0,5 ст. л.;

• чеснок – 2 зубчика;

• соль – по вкусу;

• перец черный молотый – по вкусу;

• сыр фета – для подачи;

Способ приготовления: