К праздничному столу или каждый день: рецепт закуски из маринованного болгарского перца (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Минимум ингредиентов и усилий
Болгарский перец – это яркий, сочный овощ со сладковатым вкусом, который не только украшает блюда, но и обогащает их ароматом и пользой. Его запекают, фаршируют, жарят, добавляют в горячие блюда и, конечно, готовят с ним разнообразные салаты — свежие и горячие.
Но сегодня мы предлагаем приготовить простую и вкусную закуску из болгарского перца, которая станет отличным дополнением к основным блюдам или ярким блюдом на праздничном столе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_recipes_ira".
Как приготовить закуску из болгарского перца
Ингредиенты:
• болгарский перец – 2 шт. (большие);
• укроп – пучок;
• масло – 3 ст. л.;
• уксус (винный или яблочный) — 0,5 ст. л.;
• чеснок – 2 зубчика;
• соль – по вкусу;
• перец черный молотый – по вкусу;
• сыр фета – для подачи;
Способ приготовления:
- Запечь болгарский перец с щепоткой соли и несколькими каплями масла при 190 °C до мягкости (приблизительно 20 минут).
- Переложить в герметичный контейнер, чтобы перец отпарился и легче очищался.
- Очистить от кожуры и семян, порезать полосками.
- Заправить перцы растительным маслом, уксусом, измельченным чесноком, укропом, солью и перцем.
- Подавать с творогом фета на поджаренном хлебе или как самостоятельную закуску.