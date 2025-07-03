Цей корейський салат із кабачків готується за лічені хвилини: до м'яса чи просто до хліба – ідеально
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Простий рецепт та фантастичний смак
Любителям гостренького точно сподобається цей корейський салат з кабачків. За цим рецептом кабачки виходять хрусткі, ароматні та дуже смачні. Салат чудово доповнить м'ясні страви, гарніри, або ж його можна просто подати з хлібом.
Рецептом страви поділились на сайті Smachnenke.
Інгредієнти:
- Кабачки: 900 г
- Перець (солодкий або гострий): 100 г
- Селера: 50 г
- Кріп: 20 г
- Часник: 2–3 зубчики
- Сіль: 1 ст. л.
- Цукор: 1 ст. л.
- Чорний мелений перець: 0,5 ч. л.
- Коріандр: 1 ч. л.
- Оцет 70%: 1 ч. л.
- Олія: 3 ст. л.
- Мелений гострий перець: 1 ч. л.
- Паприка: 1 ч. л.
Як готувати корейський салат з кабачків:
- Наріжте кабачки кружальцями, додайте сіль, добре перемішайте і залиште на 1 годину. Протягом цього часу кілька разів помішайте, щоб кабачки пустили сік. Потім ретельно відіжміть зайву рідину і перекладіть кабачки у велику миску.
- Додайте до кабачків перець, нарізаний тонкими смужками (використовуйте солодкий або гострий перець за смаком), дрібно нарізану селеру та кріп. Туди ж натріть часник, всипте цукор, чорний перець, коріандр та влийте оцет. Добре все перемішайте.
- У невеликій каструлі або сотейнику сильно розігрійте олію. Додайте до гарячої олії мелений гострий перець та паприку. Тримайте на вогні буквально 10–15 секунд після закипання, а потім одразу ж вилийте цю запашну гарячу олію на підготовлені овочі зі спеціями.
- Ретельно перемішайте салат.
Цей салат можна подавати одразу, або ж дати йому настоятися в холодильнику кілька годин для кращого смаку.