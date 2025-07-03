Цей корейський салат із кабачків готується за лічені хвилини: до м'яса чи просто до хліба – ідеально

Простий рецепт та фантастичний смак

Любителям гостренького точно сподобається цей корейський салат з кабачків. За цим рецептом кабачки виходять хрусткі, ароматні та дуже смачні. Салат чудово доповнить м'ясні страви, гарніри, або ж його можна просто подати з хлібом.

Рецептом страви поділились на сайті Smachnenke.

Інгредієнти:

Кабачки: 900 г

Перець (солодкий або гострий): 100 г

Селера: 50 г

Кріп: 20 г

Часник: 2–3 зубчики

Сіль: 1 ст. л.

Цукор: 1 ст. л.

Чорний мелений перець: 0,5 ч. л.

Коріандр: 1 ч. л.

Оцет 70%: 1 ч. л.

Олія: 3 ст. л.

Мелений гострий перець: 1 ч. л.

Паприка: 1 ч. л.

Як готувати корейський салат з кабачків:

Наріжте кабачки кружальцями, додайте сіль, добре перемішайте і залиште на 1 годину. Протягом цього часу кілька разів помішайте, щоб кабачки пустили сік. Потім ретельно відіжміть зайву рідину і перекладіть кабачки у велику миску. Додайте до кабачків перець, нарізаний тонкими смужками (використовуйте солодкий або гострий перець за смаком), дрібно нарізану селеру та кріп. Туди ж натріть часник, всипте цукор, чорний перець, коріандр та влийте оцет. Добре все перемішайте. У невеликій каструлі або сотейнику сильно розігрійте олію. Додайте до гарячої олії мелений гострий перець та паприку. Тримайте на вогні буквально 10–15 секунд після закипання, а потім одразу ж вилийте цю запашну гарячу олію на підготовлені овочі зі спеціями. Ретельно перемішайте салат.

Цей салат можна подавати одразу, або ж дати йому настоятися в холодильнику кілька годин для кращого смаку.