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Цей корейський салат із кабачків готується за лічені хвилини: до м'яса чи просто до хліба – ідеально

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Кабачки по-корейські
Кабачки по-корейські. Фото Скріншот YouTube

Простий рецепт та фантастичний смак

Любителям гостренького точно сподобається цей корейський салат з кабачків. За цим рецептом кабачки виходять хрусткі, ароматні та дуже смачні. Салат чудово доповнить м'ясні страви, гарніри, або ж його можна просто подати з хлібом.

Рецептом страви поділились на сайті Smachnenke.

Інгредієнти:

  • Кабачки: 900 г
  • Перець (солодкий або гострий): 100 г
  • Селера: 50 г
  • Кріп: 20 г
  • Часник: 2–3 зубчики
  • Сіль: 1 ст. л.
  • Цукор: 1 ст. л.
  • Чорний мелений перець: 0,5 ч. л.
  • Коріандр: 1 ч. л.
  • Оцет 70%: 1 ч. л.
  • Олія: 3 ст. л.
  • Мелений гострий перець: 1 ч. л.
  • Паприка: 1 ч. л.

Як готувати корейський салат з кабачків:

  1. Наріжте кабачки кружальцями, додайте сіль, добре перемішайте і залиште на 1 годину. Протягом цього часу кілька разів помішайте, щоб кабачки пустили сік. Потім ретельно відіжміть зайву рідину і перекладіть кабачки у велику миску.
  2. Додайте до кабачків перець, нарізаний тонкими смужками (використовуйте солодкий або гострий перець за смаком), дрібно нарізану селеру та кріп. Туди ж натріть часник, всипте цукор, чорний перець, коріандр та влийте оцет. Добре все перемішайте.
  3. У невеликій каструлі або сотейнику сильно розігрійте олію. Додайте до гарячої олії мелений гострий перець та паприку. Тримайте на вогні буквально 10–15 секунд після закипання, а потім одразу ж вилийте цю запашну гарячу олію на підготовлені овочі зі спеціями.
  4. Ретельно перемішайте салат.

Цей салат можна подавати одразу, або ж дати йому настоятися в холодильнику кілька годин для кращого смаку.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Салати