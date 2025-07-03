Этот корейский салат из кабачков готовится в считанные минуты: к мясу или просто с хлебом – идеально

Простой рецепт и фантастический вкус

Любителям остренького точно понравится этот корейский салат из кабачков. По этому рецепту кабачки получаются хрустящие, ароматные и очень вкусные. Салат прекрасно дополнит мясные блюда, гарниры, или же его можно просто подать с хлебом.

Рецептом блюда поделились на сайте Smachnenke.

Ингредиенты:

Кабачки: 900 г

Перец (сладкий или острый): 100 г

Сельдерей: 50 г

Укроп: 20 г

Чеснок: 2–3 зубчика

Соль: 1 ст.л. л.

Сахар: 1 ст. л.

Черный молотый перец: 0,5ч. л.

Кориандр: 1 ч. л.

Уксус 70%: 1 час. л.

Масло растительное: 3 ст. л.

Молотый перец: 1 ч. л.

Паприка: 1 ч. л.

Как готовить корейский салат из кабачков?

Нарежьте кабачки кружочками, добавьте соль, хорошо перемешайте и оставьте на 1 час. В течение этого времени несколько раз помешайте, чтобы кабачки пустили сок. Затем тщательно отожмите лишнюю жидкость и переложите кабачки в большую миску. Добавьте к кабачкам перец, нарезанный тонкими полосками (используйте сладкий или острый перец по вкусу), мелко нарезанный сельдерей и укроп. Туда же натрите чеснок, всыпьте сахар, черный перец, кориандр и влейте уксус. Хорошо все перемешайте. В небольшой кастрюле или сотейнике сильно разогрейте масло. Добавьте к горячему маслу молотый острый перец и паприку. Держите на огне буквально 10–15 секунд после закипания, а затем сразу же вылейте это ароматное горячее масло на подготовленные овощи со специями. Тщательно перемешайте салат.

Этот салат можно подавать сразу, или же дать ему настояться в холодильнике несколько часов для лучшего вкуса.