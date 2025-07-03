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Этот корейский салат из кабачков готовится в считанные минуты: к мясу или просто с хлебом – идеально

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Кабачки по-корейски
Кабачки по-корейски. Фото Скриншот YouTube

Простой рецепт и фантастический вкус

Любителям остренького точно понравится этот корейский салат из кабачков. По этому рецепту кабачки получаются хрустящие, ароматные и очень вкусные. Салат прекрасно дополнит мясные блюда, гарниры, или же его можно просто подать с хлебом.

Рецептом блюда поделились на сайте Smachnenke.

Ингредиенты:

  • Кабачки: 900 г
  • Перец (сладкий или острый): 100 г
  • Сельдерей: 50 г
  • Укроп: 20 г
  • Чеснок: 2–3 зубчика
  • Соль: 1 ст.л. л.
  • Сахар: 1 ст. л.
  • Черный молотый перец: 0,5ч. л.
  • Кориандр: 1 ч. л.
  • Уксус 70%: 1 час. л.
  • Масло растительное: 3 ст. л.
  • Молотый перец: 1 ч. л.
  • Паприка: 1 ч. л.

Как готовить корейский салат из кабачков?

  1. Нарежьте кабачки кружочками, добавьте соль, хорошо перемешайте и оставьте на 1 час. В течение этого времени несколько раз помешайте, чтобы кабачки пустили сок. Затем тщательно отожмите лишнюю жидкость и переложите кабачки в большую миску.
  2. Добавьте к кабачкам перец, нарезанный тонкими полосками (используйте сладкий или острый перец по вкусу), мелко нарезанный сельдерей и укроп. Туда же натрите чеснок, всыпьте сахар, черный перец, кориандр и влейте уксус. Хорошо все перемешайте.
  3. В небольшой кастрюле или сотейнике сильно разогрейте масло. Добавьте к горячему маслу молотый острый перец и паприку. Держите на огне буквально 10–15 секунд после закипания, а затем сразу же вылейте это ароматное горячее масло на подготовленные овощи со специями.
  4. Тщательно перемешайте салат.

Этот салат можно подавать сразу, или же дать ему настояться в холодильнике несколько часов для лучшего вкуса.

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#Кабачки #Рецепты #Салаты