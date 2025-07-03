Краще за піцу: рецепт ідеального пирога для швидкого перекусу

Просто, ситно і неймовірно смачно

Заливний пиріг може стати варіантом швидкого перекусу, або навіть заміною хліба чи піци. Готується він дуже просто: головне — замісити правильне тісто, а для начинки ідеально підійдуть зелена цибуля, варені яйця та консервований тунець.

Саме таким рецептом поділилась кулінарка polli_cooking в Instagram, і він точно заслуговує вашої уваги.

Інгредієнти:

Для тіста:

Кефір 2,5%: 400 мл

Яйця: 3 шт.

Сіль: дрібка

Борошно: 300 г

Розпушувач: 1 ч. л.

Для начинки:

Яйця: 4 шт.

Зелена цибуля: пучок

Консервований тунець (у власному соку): 160 г

Сіль, перець: на смак

Як приготувати заливний пиріг з тунцем

Готуємо начинку. Відваріть 4 яйця круто, потім наріжте їх кубиками. Додайте дрібно нарізану зелену цибулю та тунець, попередньо зливши сік з банки. Заправте начинку сіллю та перцем на ваш смак і добре перемішайте.

Начинка для пирога

Замішуємо тісто. У глибокій мисці з'єднайте кефір, 3 яйця та дрібку солі. Добре перемішайте вінчиком до однорідності. Поступово всипте борошно, змішане з розпушувачем, і замісіть рідке тісто без грудочок.

Тісто має бути досить густим

Збираємо пиріг. Візьміть форму для випікання (можна змастити її олією або застелити пергаментом). Вилийте на дно рівно половину підготовленого тіста. Розкладіть зверху всю начинку, намагаючись розподілити її рівномірно. Залийте начинку рештою тіста. За бажанням, посипте верх пирога сумішшю зерен.

Рівномірно розподіліть начинку

Випікаємо. Розігрійте духовку до 180°C. Відправте пиріг випікатися на 45-50 хвилин, або доки він не набуде золотистої скоринки і не буде готовим всередині (перевірити можна зубочисткою).

Готовий пиріг

Такий пиріг можна їсти одразу після приготування, але смачніше він, коли охолоне.