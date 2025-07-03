Лучше пиццы: рецепт идеального пирога для быстрого перекуса

Просто, сытно и невероятно вкусно

Заливной пирог может стать вариантом быстрого перекуса или даже заменой хлебу или пицце. Готовится он очень просто: главное — замесить правильное тесто, а для начинки идеально подойдут зелёный лук, варёные яйца и консервированный тунец.

Именно таким рецептом поделилась кулинарка polli_cooking в Instagram, и он точно заслуживает вашего внимания.

Ингредиенты:

Для теста:

Кефир 2,5%: 400 мл

Яйца: 3 шт.

Соль: щепотка

Мука: 300 г

Разрыхлитель: 1 ч. л.

Для начинки:

Яйца: 4 шт.

Зеленый лук: пучок

Консервированный тунец (в собственном соку): 160 г

Соль, перец: по вкусу

Как приготовить заливной пирог с тунцом

Готовим начинку. Отварите 4 яйца вкрутую, затем нарежьте их кубиками. Добавьте мелко нарезанный зелёный лук и тунец, предварительно слив сок из банки. Заправьте начинку солью и перцем по вашему вкусу и хорошо перемешайте.

Начинка для пирога

Замешиваем тесто. В глубокой миске соедините кефир, 3 яйца и щепотку соли. Хорошо перемешайте венчиком до однородности. Постепенно всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите жидкое тесто без комочков.

Тесто должно быть не сильно жидким, но и не очень густым

Собираем пирог. Возьмите форму для выпекания (можно смазать её растительным маслом или застелить пергаментом). Вылейте на дно ровно половину подготовленного теста. Разложите сверху всю начинку, стараясь распределить её равномерно. Залейте начинку оставшимся тестом. По желанию, посыпьте верх пирога смесью семян.

Равномерно распределите начинку

Выпекаем. Разогрейте духовку до 180°C. Отправьте пирог выпекаться на 45-50 минут, или пока он не приобретет золотистую корочку и не будет готов внутри (проверить можно зубочисткой).

Готовый пирог

Такой пирог можно есть сразу после приготовления, но вкуснее он, когда остынет.