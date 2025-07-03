Літній хіт сезону: як приготувати смажені пиріжки з вишнями, що тануть у роті

Повітряні та з соковитою начинкою

Смажені пиріжки з вишнею не потребують багато часу для приготування. Проте вони виходять м'якими, пухкими та з соковитою начинкою. Те що треба як додаток до чаю, каву чи прохолодних напоїв.

Рецептом цих пиріжків з вишнею поділилась учасниця шоу "Мастер Шеф" Наталка Нікішина у своєму Instagram.

Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно 500 г

Яйце 1 шт

Цукор 2 ст/л

Олія 2 ст/л

Дріжджі (сухі) 11 г

Тепла вода 250 мл

Сіль

Для начинки:

Вишні 300 г

Кукурудзяний крохмаль 30 г

Цукор 90 г

Як приготувати пиріжки з вишнями

В ємність висипаємо борошно, робимо поглиблення, додаємо яйце, цукор, олію, сіль, дріжджі і заливаємо все це теплою водою. Починаємо замішувати тісто.

Тісто на ці пиріжки готується дуже швидко

Як тільки тісто стане важко перемішувати ложкою перекладайте його на поверхню. Замішуємо 1 хвилину. Тісто має бути дуже мʼякеньким.

Перекладаємо тісто в ємність і накриваємо рушником.

Тісто має бути мʼякеньким

Поки тісто підходить займемось начинкою. Вишні висипаємо в сотейник нагріваємо, додаємо цукор.

В окремій ємності змішуємо крохмаль з водою. Виливаємо в вишню, постійно перемішуємо і нагріваємо до загустіння. Не переймайтесь, що вишня зарідка. Після охолодження начинка стане густішою.

Начинка для пиріжків

З тіста робимо ковбаску, і розділяємо на рівні частини. Руками формуємо умовний кружечок і заповнюємо начинкою. Защипляємо з усіх сторін.

Готові пиріжки обсмажуємо на соняшниковій олії на середньому вогні по 2 хвилини з кожної сторони до золотавої скоринки.

Готові смачні пиріжки

Пиріжки з вишнею можна подавати теплими, прямо зі сковорідки, або вже охолодженими. Вони чудово смакують з кефіром, молоком, компотом чи узваром.

А якщо ви хочете приготувати літній десерт без випікання, спробуйте цей рецепт.