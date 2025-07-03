Літній хіт сезону: як приготувати смажені пиріжки з вишнями, що тануть у роті
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Повітряні та з соковитою начинкою
Смажені пиріжки з вишнею не потребують багато часу для приготування. Проте вони виходять м'якими, пухкими та з соковитою начинкою. Те що треба як додаток до чаю, каву чи прохолодних напоїв.
Рецептом цих пиріжків з вишнею поділилась учасниця шоу "Мастер Шеф" Наталка Нікішина у своєму Instagram.
Інгредієнти:
Для тіста:
- Борошно 500 г
- Яйце 1 шт
- Цукор 2 ст/л
- Олія 2 ст/л
- Дріжджі (сухі) 11 г
- Тепла вода 250 мл
- Сіль
Для начинки:
- Вишні 300 г
- Кукурудзяний крохмаль 30 г
- Цукор 90 г
Як приготувати пиріжки з вишнями
В ємність висипаємо борошно, робимо поглиблення, додаємо яйце, цукор, олію, сіль, дріжджі і заливаємо все це теплою водою. Починаємо замішувати тісто.
Як тільки тісто стане важко перемішувати ложкою перекладайте його на поверхню. Замішуємо 1 хвилину. Тісто має бути дуже мʼякеньким.
Перекладаємо тісто в ємність і накриваємо рушником.
Поки тісто підходить займемось начинкою. Вишні висипаємо в сотейник нагріваємо, додаємо цукор.
В окремій ємності змішуємо крохмаль з водою. Виливаємо в вишню, постійно перемішуємо і нагріваємо до загустіння. Не переймайтесь, що вишня зарідка. Після охолодження начинка стане густішою.
З тіста робимо ковбаску, і розділяємо на рівні частини. Руками формуємо умовний кружечок і заповнюємо начинкою. Защипляємо з усіх сторін.
Готові пиріжки обсмажуємо на соняшниковій олії на середньому вогні по 2 хвилини з кожної сторони до золотавої скоринки.
Пиріжки з вишнею можна подавати теплими, прямо зі сковорідки, або вже охолодженими. Вони чудово смакують з кефіром, молоком, компотом чи узваром.
А якщо ви хочете приготувати літній десерт без випікання, спробуйте цей рецепт.