З тістом метушитися не доведеться: приготуйте цей порційний десерт із полуниці у склянці (відео)

Смачні та корисні ласощі

Полуниця — одна з найулюбленіших літніх ягід, соковита, ароматна та неймовірно смачна. Вона універсальна: її додають у випічку, готують джеми, смузі, коктейлі, а іноді навіть використовують у салатах разом із зеленню чи сиром.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати з полуниці легкий та апетитний десерт із печивом. Ця страва не потребує випікання, готується дуже просто, а результат — ніжний, яскравий і по-справжньому літній смак, який сподобається і дорослим, і дітям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати десерт з печива та полуниці

Інгредієнти:

400 г полуниці;

4-6 шт. печива;

4-6 шт. горіхів;

15 г м'якого масла;

180 г крем-сиру (можна замінити на кисломолочний або маскарпоне),

150 г жирних 33% вершків,

50 г цукрової пудри;

1 шоколадка 56% для декору;

Спосіб приготування:

1.Подрібнити в блендері печиво, горіхи та масло, викласти на дно креманок або келихів.

2.Нарізати 200 г полуниці та викласти зверху на основу з печива.

3.Збити 100 г полуниці блендером. З’єднати крем-сир, вершки, пудру, збивати вінчиком 5 хвилин до пишності, додати пюре полуниці та знову збити, викласти у креманки/келихи й поставити в холодильник щонайменше на 1 годину.

4.Декорувати готові десерти розтопленим шоколадом.