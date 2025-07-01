З тістом метушитися не доведеться: приготуйте цей порційний десерт із полуниці у склянці (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачні та корисні ласощі
Полуниця — одна з найулюбленіших літніх ягід, соковита, ароматна та неймовірно смачна. Вона універсальна: її додають у випічку, готують джеми, смузі, коктейлі, а іноді навіть використовують у салатах разом із зеленню чи сиром.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати з полуниці легкий та апетитний десерт із печивом. Ця страва не потребує випікання, готується дуже просто, а результат — ніжний, яскравий і по-справжньому літній смак, який сподобається і дорослим, і дітям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати десерт з печива та полуниці
Інгредієнти:
- 400 г полуниці;
- 4-6 шт. печива;
- 4-6 шт. горіхів;
- 15 г м'якого масла;
- 180 г крем-сиру (можна замінити на кисломолочний або маскарпоне),
- 150 г жирних 33% вершків,
- 50 г цукрової пудри;
- 1 шоколадка 56% для декору;
Спосіб приготування:
1.Подрібнити в блендері печиво, горіхи та масло, викласти на дно креманок або келихів.
2.Нарізати 200 г полуниці та викласти зверху на основу з печива.
3.Збити 100 г полуниці блендером. З’єднати крем-сир, вершки, пудру, збивати вінчиком 5 хвилин до пишності, додати пюре полуниці та знову збити, викласти у креманки/келихи й поставити в холодильник щонайменше на 1 годину.
4.Декорувати готові десерти розтопленим шоколадом.