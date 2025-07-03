Летний хит сезона: как приготовить жареные пирожки с вишнями, которые тают во рту
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Воздушные и с сочной начинкой
Жареные пирожки с вишней не требуют много времени для приготовления. Однако они получаются мягкими, пышными и с сочной начинкой. То, что нужно как дополнение к чаю, кофе или прохладительным напиткам.
Рецептом этих пирожков с вишней поделилась участница шоу "Мастер Шеф" Наталья Никишина в своем Instagram.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука 500 г
- Яйцо 1 шт
- Сахар 2 ст.л.
- Масло 2 ст.л.
- Дрожжи (сухие) 11 г
- Теплая вода 250 мл
- Соль
Для начинки:
- Вишни 300 г
- Кукурузный крахмал 30 г
- Сахар 90 г
Как приготовить пирожки с вишнями
В емкость высыпаем муку, делаем углубление, добавляем яйцо, сахар, растительное масло, соль, дрожжи и заливаем все это теплой водой.
Как только тесто станет тяжело перемешивать ложкой, перекладывайте его на поверхность. Замешиваем 1 минуту. Тесто должно быть очень мягким.
Перекладываем тесто в емкость и накрываем полотенцем.
Пока тесто подходит, займёмся начинкой. Вишни высыпаем в сотейник, нагреваем, добавляем сахар.
В отдельной емкости смешиваем крахмал с водой. Выливаем в вишню, постоянно перемешиваем и нагреваем до загустения. Не беспокойтесь, что вишня редкая. После охлаждения начинка станет гуще.
Из теста делаем колбаску и разделяем на равные части. Руками формируем условный кружочек и заполняем начинкой. Защипываем со всех сторон.
Готовые пирожки обжариваем на подсолнечном масле на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Пирожки с вишней можно подавать теплыми, прямо со сковородки, или уже охлажденными. Их вкусно запивать кефиром, молоком, компотом или узваром.
А если вы хотите приготовить летний десерт без выпечки, попробуйте этот рецепт.