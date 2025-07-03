Летний хит сезона: как приготовить жареные пирожки с вишнями, которые тают во рту

Воздушные и с сочной начинкой

Жареные пирожки с вишней не требуют много времени для приготовления. Однако они получаются мягкими, пышными и с сочной начинкой. То, что нужно как дополнение к чаю, кофе или прохладительным напиткам.

Рецептом этих пирожков с вишней поделилась участница шоу "Мастер Шеф" Наталья Никишина в своем Instagram.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука 500 г

Яйцо 1 шт

Сахар 2 ст.л.

Масло 2 ст.л.

Дрожжи (сухие) 11 г

Теплая вода 250 мл

Соль

Для начинки:

Вишни 300 г

Кукурузный крахмал 30 г

Сахар 90 г

Как приготовить пирожки с вишнями

В емкость высыпаем муку, делаем углубление, добавляем яйцо, сахар, растительное масло, соль, дрожжи и заливаем все это теплой водой.

Тесто на эти пирожки готовится очень быстро

Как только тесто станет тяжело перемешивать ложкой, перекладывайте его на поверхность. Замешиваем 1 минуту. Тесто должно быть очень мягким.

Перекладываем тесто в емкость и накрываем полотенцем.

Тесто должно быть мягким

Пока тесто подходит, займёмся начинкой. Вишни высыпаем в сотейник, нагреваем, добавляем сахар.

В отдельной емкости смешиваем крахмал с водой. Выливаем в вишню, постоянно перемешиваем и нагреваем до загустения. Не беспокойтесь, что вишня редкая. После охлаждения начинка станет гуще.

Начинка для пирожков

Из теста делаем колбаску и разделяем на равные части. Руками формируем условный кружочек и заполняем начинкой. Защипываем со всех сторон.

Готовые пирожки обжариваем на подсолнечном масле на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовые вкусные пирожки

Пирожки с вишней можно подавать теплыми, прямо со сковородки, или уже охлажденными. Их вкусно запивать кефиром, молоком, компотом или узваром.

А если вы хотите приготовить летний десерт без выпечки, попробуйте этот рецепт.