Довго стояти біля плити не доведеться: ця літня закуска приготується, поки гості у дорозі (відео)

Такі нагетси виходять неймовірно смачними!

Нагетси — це популярна страва, яку зазвичай готують із курячого філе в хрусткому паніруванні. Вони давно стали улюбленою закускою для дітей і дорослих. Але сьогодні ми пропонуємо незвичайний варіант цієї страви — нагетси з кабачків.

Вони виходять не менш апетитними: з хрусткою скоринкою зовні та ніжною овочевою серединкою. Ідеальні для легкої вечері, перекусу або як корисна альтернатива класичним нагетсам. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katarina_movchan".

Як приготувати нагетси з кабачків

Інгредієнти:

• кабачки — 700 г (4 маленькі, молоді);

• орегано сушений — 1 ст.л. (з гіркою);

• олія — 3 ст.л.;

• сир твердий тертий (мікс від Zanetti) — 50 г;

• сіль — за смаком;

• перець чорний мелений — за смаком;

Спосіб приготування:

Розігріти духовку до 190 °C (за наявності увімкнути режим конвекції).

Добре вимити кабачки. За потреби очистити шкірку, якщо вона тверда.

Нарізати кабачки невеликими брусочками та покласти в глибоку миску.

Додати сіль, перець, орегано, олію та тертий сир. Перемішати до рівномірного розподілення інгредієнтів.

Викласти кабачки в один шар на деко, застелене пергаментом.

Запікати в духовці 15 хвилин до золотистої скоринки.

Готові нагетси перекласти в миску та подавати теплими.