Довго стояти біля плити не доведеться: ця літня закуска приготується, поки гості у дорозі (відео)
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Такі нагетси виходять неймовірно смачними!
Нагетси — це популярна страва, яку зазвичай готують із курячого філе в хрусткому паніруванні. Вони давно стали улюбленою закускою для дітей і дорослих. Але сьогодні ми пропонуємо незвичайний варіант цієї страви — нагетси з кабачків.
Вони виходять не менш апетитними: з хрусткою скоринкою зовні та ніжною овочевою серединкою. Ідеальні для легкої вечері, перекусу або як корисна альтернатива класичним нагетсам. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katarina_movchan".
Як приготувати нагетси з кабачків
Інгредієнти:
• кабачки — 700 г (4 маленькі, молоді);
• орегано сушений — 1 ст.л. (з гіркою);
• олія — 3 ст.л.;
• сир твердий тертий (мікс від Zanetti) — 50 г;
• сіль — за смаком;
• перець чорний мелений — за смаком;
Спосіб приготування:
Розігріти духовку до 190 °C (за наявності увімкнути режим конвекції).
Добре вимити кабачки. За потреби очистити шкірку, якщо вона тверда.
Нарізати кабачки невеликими брусочками та покласти в глибоку миску.
Додати сіль, перець, орегано, олію та тертий сир. Перемішати до рівномірного розподілення інгредієнтів.
Викласти кабачки в один шар на деко, застелене пергаментом.
Запікати в духовці 15 хвилин до золотистої скоринки.
Готові нагетси перекласти в миску та подавати теплими.