Долго стоять у плиты не придется: эта летняя закуска приготовится, пока гости в пути (видео)
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Такие наггетсы получаются невероятно вкусными!
Наггетсы – это популярное блюдо, которое обычно готовят из куриного филе в хрустящей панировке. Они давно стали излюбленной закуской для детей и взрослых. Но сегодня мы предлагаем необычный вариант этого блюда – наггетсы из кабачков.
Они получаются не менее аппетитными: с хрустящей корочкой снаружи и нежной овощной серединкой. Идеальны для легкого ужина, перекуса или как полезная альтернатива классическим наггетсам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katarina_movchan".
Как приготовить наггетсы из кабачков
Ингредиенты:
• кабачки — 700 г (4 маленькие, молодые);
• орегано сушеный – 1 ст.л. (с горкой);
• масло – 3 ст.л.;
• сыр твердый тертый – 50 г;
• соль – по вкусу;
• перец черный молотый – по вкусу;
Способ приготовления:
Разогреть духовку до 190 °C (при включении режима конвекции).
Хорошо вымыть кабачки. При необходимости очистить кожуру, если она жесткая.
Нарезать кабачки небольшими брусочками и уложить в глубокую миску.
Добавить соль, перец, орегано, растительное масло и тертый сыр. Перемешать до равномерного распределения ингредиентов.
Выложить кабачки в один слой на противень, застеленный пергаментом.
Запекать в духовке 15 минут до золотистой корочки.
Готовые наггетсы переложить в миску и подавать тёплыми.