Долго стоять у плиты не придется: эта летняя закуска приготовится, пока гости в пути (видео)

Такие наггетсы получаются невероятно вкусными!

Наггетсы – это популярное блюдо, которое обычно готовят из куриного филе в хрустящей панировке. Они давно стали излюбленной закуской для детей и взрослых. Но сегодня мы предлагаем необычный вариант этого блюда – наггетсы из кабачков.

Они получаются не менее аппетитными: с хрустящей корочкой снаружи и нежной овощной серединкой. Идеальны для легкого ужина, перекуса или как полезная альтернатива классическим наггетсам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katarina_movchan".

Как приготовить наггетсы из кабачков

Ингредиенты:

• кабачки — 700 г (4 маленькие, молодые);

• орегано сушеный – 1 ст.л. (с горкой);

• масло – 3 ст.л.;

• сыр твердый тертый – 50 г;

• соль – по вкусу;

• перец черный молотый – по вкусу;

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 190 °C (при включении режима конвекции).

Хорошо вымыть кабачки. При необходимости очистить кожуру, если она жесткая.

Нарезать кабачки небольшими брусочками и уложить в глубокую миску.

Добавить соль, перец, орегано, растительное масло и тертый сыр. Перемешать до равномерного распределения ингредиентов.

Выложить кабачки в один слой на противень, застеленный пергаментом.

Запекать в духовке 15 минут до золотистой корочки.

Готовые наггетсы переложить в миску и подавать тёплыми.