Нагетси без олії — це реально: як приготувати їх хрусткими та соковитими (відео)
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Як приготувати смачні нагетси
Курятина — це чудовий варіант м’ясних продуктів на щодень. Тим паче, що її можна готувати великою кількістю різних способів. Ми розповідали, як приготувати відбивні. Тепер поділимось рецептом апетитних нагетсів.
Зазвичай ця страва смажиться в олії. Однак їх можна приготувати й іншим способом. Кулінарна блогерка Емілія Євтушенко розповіла, як приготувати їх в аерогрилі.
Інгредієнти:
- 2 курячі філе
- 50 мл молока
- дрібка солі
- 80 г сиру
- 2 яйця
- панірувальні сухарі
Спосіб приготування:
- Куряче філе потрібно перебити в блендері з молоком і сіллю. Сир нарізаємо на 8 кубиків.
- Окремо яйця збиваємо з дрібкою солі. Сухарі насипаємо в окрему тарілку.
- З фаршу формуємо 8 кульок вологими руками. Всередину кожної кульки вкладаємо шматочок сиру. Заліплюємо.
- Обвалюємо нагетси в яйцях, а потім у сухарях. Викладаємо їх в аерогриль та готуємо 20-25 хвилин при 180°C.
Нагетси виходять хрусткими та соковитими. Їх можна їсти як самостійну закуску або смакувати з гарніром. Також ми розповідали, як приготувати смачні галушки.