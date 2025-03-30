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Нагетси без олії — це реально: як приготувати їх хрусткими та соковитими (відео)

Автор
Марія Дума
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Апетитні курячі нагетси без олії
Апетитні курячі нагетси без олії. Фото Freepik

Як приготувати смачні нагетси

Курятина — це чудовий варіант м’ясних продуктів на щодень. Тим паче, що її можна готувати великою кількістю різних способів. Ми розповідали, як приготувати відбивні. Тепер поділимось рецептом апетитних нагетсів.

Зазвичай ця страва смажиться в олії. Однак їх можна приготувати й іншим способом. Кулінарна блогерка Емілія Євтушенко розповіла, як приготувати їх в аерогрилі.

Інгредієнти:

  • 2 курячі філе
  • 50 мл молока
  • дрібка солі
  • 80 г сиру
  • 2 яйця
  • панірувальні сухарі

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе потрібно перебити в блендері з молоком і сіллю. Сир нарізаємо на 8 кубиків.
  2. Окремо яйця збиваємо з дрібкою солі. Сухарі насипаємо в окрему тарілку.
  3. З фаршу формуємо 8 кульок вологими руками. Всередину кожної кульки вкладаємо шматочок сиру. Заліплюємо.
  4. Обвалюємо нагетси в яйцях, а потім у сухарях. Викладаємо їх в аерогриль та готуємо 20-25 хвилин при 180°C.

Нагетси виходять хрусткими та соковитими. Їх можна їсти як самостійну закуску або смакувати з гарніром. Також ми розповідали, як приготувати смачні галушки.

Теги:
#Рецепт #Оцет #Тісто #Пельмені #Фарш