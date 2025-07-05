Якщо варена вже набридла, приготуйте молоду картоплю таким способом: рецепт страви у сметанному соусі (відео)

Готується легко та просто

Молода картопля — це ніжний і соковитий овоч, який особливо цінують за м’якість і насичений смак. Її часто смажать на сковорідці, отримуючи хрустку скоринку та апетитний аромат.

Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — тушковану молоду картоплю у сметані. Це ніжна і ситна страва, що ідеально підійде як гарнір або самостійна страва для сімейного обіду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yavorskaa_cooking".

Як приготувати молоду картоплю у сметані

Інгредієнти:

600 г молодої картоплі;

2 ст. л рослинної олії;

50 г олії;

пучок зеленої цибулі;

1 ст.л борошна;

пучок кропу;

300 г сметани;

150 мл молока;

сіль, спеції за смаком;

Спосіб приготування:

1. Відваріть почищену картоплю майже до готовності.

2. На сковорідку влити олію, вершкове масло, додати порізану цибулю, обсмажити 2 хвилини. Посипати борошном і добре перемішати. Влити сметану кімнатної температури та молоко, добре перемішайте та додайте сіль і спеції до картоплі та нарізаний кріп.

3. З картоплі злийте воду і залийте сметанним соусом. Протушкуйте на слабкому вогні ще декілька хвилин і можна насолоджуватися!