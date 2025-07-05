Якщо варена вже набридла, приготуйте молоду картоплю таким способом: рецепт страви у сметанному соусі (відео)
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Готується легко та просто
Молода картопля — це ніжний і соковитий овоч, який особливо цінують за м’якість і насичений смак. Її часто смажать на сковорідці, отримуючи хрустку скоринку та апетитний аромат.
Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — тушковану молоду картоплю у сметані. Це ніжна і ситна страва, що ідеально підійде як гарнір або самостійна страва для сімейного обіду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yavorskaa_cooking".
Як приготувати молоду картоплю у сметані
Інгредієнти:
- 600 г молодої картоплі;
- 2 ст. л рослинної олії;
- 50 г олії;
- пучок зеленої цибулі;
- 1 ст.л борошна;
- пучок кропу;
- 300 г сметани;
- 150 мл молока;
- сіль, спеції за смаком;
Спосіб приготування:
1. Відваріть почищену картоплю майже до готовності.
2. На сковорідку влити олію, вершкове масло, додати порізану цибулю, обсмажити 2 хвилини. Посипати борошном і добре перемішати. Влити сметану кімнатної температури та молоко, добре перемішайте та додайте сіль і спеції до картоплі та нарізаний кріп.
3. З картоплі злийте воду і залийте сметанним соусом. Протушкуйте на слабкому вогні ще декілька хвилин і можна насолоджуватися!