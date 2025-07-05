Если вареная уже надоела, приготовьте молодой картофель таким способом: рецепт блюда в сметанном соусе (видео)

Готовится легко и просто

Молодой картофель – это нежный и сочный овощ, который особенно ценят за мягкость и насыщенный вкус. Ее часто жарят на сковороде, получая хрустящую корочку и аппетитный аромат.

Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – тушеный молодой картофель в сметане. Это нежное и сытное блюдо, которое идеально подойдет в качестве гарнира или самостоятельного блюда для семейного обеда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yavorskaa_cooking".

Как приготовить картофель в сметане

Ингредиенты:

600 г молодого картофеля;

2 ст. л растительного масла;

50 г растительного масла;

пучок зеленого лука;

1 ст.л муки;

пучок укропа;

300 г сметаны;

150 мл молока;

соль, специи по вкусу;

Способ приготовления:

1. Отварите почищенный картофель почти до готовности.

2. На сковороду влить масло, сливочное масло, добавить порезанный лук, обжарить 2 минуты. Посыпать мукой и хорошо перемешать. Влить сметану комнатной температуры и молоко, хорошо перемешать и добавить соль и специи в картофель и нарезанный укроп.

3. Из картофеля слейте воду и залейте сметанным соусом. Протушите на слабом огне еще несколько минут и можно наслаждаться!