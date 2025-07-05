Если вареная уже надоела, приготовьте молодой картофель таким способом: рецепт блюда в сметанном соусе (видео)
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Готовится легко и просто
Молодой картофель – это нежный и сочный овощ, который особенно ценят за мягкость и насыщенный вкус. Ее часто жарят на сковороде, получая хрустящую корочку и аппетитный аромат.
Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – тушеный молодой картофель в сметане. Это нежное и сытное блюдо, которое идеально подойдет в качестве гарнира или самостоятельного блюда для семейного обеда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yavorskaa_cooking".
Как приготовить картофель в сметане
Ингредиенты:
- 600 г молодого картофеля;
- 2 ст. л растительного масла;
- 50 г растительного масла;
- пучок зеленого лука;
- 1 ст.л муки;
- пучок укропа;
- 300 г сметаны;
- 150 мл молока;
- соль, специи по вкусу;
Способ приготовления:
1. Отварите почищенный картофель почти до готовности.
2. На сковороду влить масло, сливочное масло, добавить порезанный лук, обжарить 2 минуты. Посыпать мукой и хорошо перемешать. Влить сметану комнатной температуры и молоко, хорошо перемешать и добавить соль и специи в картофель и нарезанный укроп.
3. Из картофеля слейте воду и залейте сметанным соусом. Протушите на слабом огне еще несколько минут и можно наслаждаться!