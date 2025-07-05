Укр

Если вареная уже надоела, приготовьте молодой картофель таким способом: рецепт блюда в сметанном соусе (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Самое вкусное и простое блюдо для всей семьи
Самое вкусное и простое блюдо для всей семьи. Фото instagram.com

Готовится легко и просто

Молодой картофель – это нежный и сочный овощ, который особенно ценят за мягкость и насыщенный вкус. Ее часто жарят на сковороде, получая хрустящую корочку и аппетитный аромат.

Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – тушеный молодой картофель в сметане. Это нежное и сытное блюдо, которое идеально подойдет в качестве гарнира или самостоятельного блюда для семейного обеда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yavorskaa_cooking".

Как приготовить картофель в сметане

Ингредиенты:

  • 600 г молодого картофеля;
  • 2 ст. л растительного масла;
  • 50 г растительного масла;
  • пучок зеленого лука;
  • 1 ст.л муки;
  • пучок укропа;
  • 300 г сметаны;
  • 150 мл молока;
  • соль, специи по вкусу;

Способ приготовления:

1. Отварите почищенный картофель почти до готовности.

2. На сковороду влить масло, сливочное масло, добавить порезанный лук, обжарить 2 минуты. Посыпать мукой и хорошо перемешать. Влить сметану комнатной температуры и молоко, хорошо перемешать и добавить соль и специи в картофель и нарезанный укроп.

3. Из картофеля слейте воду и залейте сметанным соусом. Протушите на слабом огне еще несколько минут и можно наслаждаться!

Теги:
#Картофель #Молодой картофель #Готовим дома