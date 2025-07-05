Ніжна, як пух: рецепт найсмачнішої йогуртової запіканки, яка просто тане у роті (відео)

Проста, смачна та корисна страва з доступних продуктів

Запіканка — це ніжна та домашня страва, яку готують у духовці з різноманітних інгредієнтів: від сиру до овочів і фруктів. Її часто готують як солодку, так і солону, з борошном або навіть без нього — наприклад, на основі кисломолочного сиру чи йогурту.

А сьогодні ми пропонуємо легкий та повітряний варіант — йогуртову запіканку, яка стане чудовим сніданком або десертом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "simplefood_video".

Як приготувати йогуртову запіканку

Інгредієнти:

грецький йогурт – 400 г

яйця – 4 шт.

кукурудзяний крохмаль – 3 ст.л.

Спосіб приготування:

1. У мисці змішати йогурт і яйця до однорідної маси.

2. Додати кукурудзяний крохмаль.

3. Знову добре перемішати, щоб не було грудочок.

4. Застелити форму діаметром 20 см пергаментом.

5. Вилити суміш у форму і випікати за температури 170 градусів протягом 40-50 хвилин.

6. Дати чізкейку охолонути.

7. Посипати цукровою пудрою та прикрасити свіжою полуницею.