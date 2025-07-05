Нежная, как пух: рецепт вкуснейшей йогуртовой запеканки, которая просто тает во рту (видео)
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Простое, вкусное и полезное блюдо из доступных продуктов
Запеканка – это нежное и домашнее блюдо, которое готовят в духовке из различных ингредиентов: от сыра до овощей и фруктов. Ее часто готовят как сладкую, так и соленую, с мукой или даже без нее – например, на основе кисломолочного сыра или йогурта.
А сегодня мы предлагаем легкий и воздушный вариант – йогуртовую запеканку, которая станет отличным завтраком или десертом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "simplefood_video".
Как приготовить йогуртовую запеканку
Ингредиенты:
- греческий йогурт – 400 г
- яйца – 4 шт.
- кукурузный крахмал – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. В миске смешать йогурт и яйца до однородной массы.
2. Добавить кукурузный крахмал.
3. Снова хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
4. Застлать форму диаметром 20 см пергаментом.
5. Вылить смесь в форму и выпекать при температуре 170 градусов в течение 40-50 минут.
6. Дать чизкейку остыть.
7. Посыпать сахарной пудрой и украсить свежей клубникой.