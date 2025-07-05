Нежная, как пух: рецепт вкуснейшей йогуртовой запеканки, которая просто тает во рту (видео)

Простое, вкусное и полезное блюдо из доступных продуктов

Запеканка – это нежное и домашнее блюдо, которое готовят в духовке из различных ингредиентов: от сыра до овощей и фруктов. Ее часто готовят как сладкую, так и соленую, с мукой или даже без нее – например, на основе кисломолочного сыра или йогурта.

А сегодня мы предлагаем легкий и воздушный вариант – йогуртовую запеканку, которая станет отличным завтраком или десертом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "simplefood_video".

Как приготовить йогуртовую запеканку

Ингредиенты:

греческий йогурт – 400 г

яйца – 4 шт.

кукурузный крахмал – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. В миске смешать йогурт и яйца до однородной массы.

2. Добавить кукурузный крахмал.

3. Снова хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

4. Застлать форму диаметром 20 см пергаментом.

5. Вылить смесь в форму и выпекать при температуре 170 градусов в течение 40-50 минут.

6. Дать чизкейку остыть.

7. Посыпать сахарной пудрой и украсить свежей клубникой.