Цей трюк знають не всі: приготуйте малосольні огірки в пакеті, і вони будуть хрумтіти, як ніколи

Ідеальна закуска до літніх страв

Швидкі малосольні огірки — чудова закуска. Особливо смачними вони виходять з молодих зелених корнішонів. Хоча свіжі овочі й самі по собі смачні, маринування надає їм пікантності.

Для приготування малосольних огірків не потрібні дорогі інгредієнти.

Щоб огірки замаринувалися, потрібно принаймні кілька годин, проте процес приготування займе лише п'ять хвилин. Окрім головного інгредієнта вам знадобиться лише пакет і кілька спецій.

Інгредієнти:

Огірки – 500 г

Часник – 2-3 зубчиків

Кріп — 1 пучок

Сіль – 0,5 ст.л.

Цукор – 1 ч.л.

Перець горошком – 5-6 штук

Спосіб приготування:

Ретельно промийте овочі та видаліть обріжте з обох боків. Великі плоди розріжте вздовж на чотири частини, а дрібні залиште цілими. Кріп дрібно наріжте, а часник — пластинами. Якщо ви любите гостріше, можете збільшити кількість часнику або додати рубаний перець чилі. Викладіть огірки, зелень, часник і спеції у пакет. Перемішуйте та розминайте суміш руками протягом 2–3 хвилин, щоб огірки пустили сік. Потім зав'яжіть пакет так, щоб у ньому залишилося повітря, і добре потрусіть. Залиште малосольні огірки маринуватися у пакеті в холодильнику. Для цього потрібно мінімум 4 години.

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