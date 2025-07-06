Этот трюк знают не все: приготовьте малосольные огурцы в пакете, и они будут хрустеть, как никогда

Идеальная закуска к летним блюдам

Малосольные огурцы быстрого приготовления – отличная закуска. Особенно вкусными они получаются из молодых зеленых корнишонов. Хотя свежие овощи и сами по себе вкусные, маринование придает им пикантности.

Чтобы огурцы замариновались, потребуется по крайней мере несколько часов, но процесс приготовления займет всего пять минут. Кроме главного ингредиента вам понадобится только пакет и несколько специй.

Ингредиенты:

Огурцы – 500 г

Чеснок – 2-3 зубчика

Укроп — 1 пучок

Соль – 0,5 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Перец горошком – 5-6 штук

Способ приготовления:

Тщательно промойте овощи, и обрежьте кончики с обеих сторон. Большие плоды разрежьте вдоль на четыре части, а мелкие оставьте целиком. Укроп мелко нарежьте, а чеснок — пластинами. Если вы любите поострее, можете увеличить количество чеснока или добавить рубленый перец чили. Выложите огурцы, зелень, чеснок и специи в пакет. Перемешивайте и разминайте смесь руками в течение 2–3 минут, чтобы огурцы пустили сок. Затем завяжите пакет так, чтобы в нём остался воздух, и хорошо потрясите. Оставьте малосольные огурцы мариноваться в пакете в холодильнике. Для этого потребуется минимум 4 часа.

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