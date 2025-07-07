Більше не треба вмикати духовку: рецепт розкішних лимонних смаколиків до чаю
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Всі проситимуть у вас цей рецепт
Якщо хочеться чогось смачненького до чаю, але немає ні часу, ні бажання вмикати духовку — цей рецепт стане справжньою знахідкою. Ці ласощі з ніжною лимонною ноткою готуються буквально з того, що є під рукою. А ще — їх можна прикрасити за настроєм: варенням, кокосом або залишити як є.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Dolciricettearabe.
Інгредієнти:
Йогурт 200 г
Цукор 3 ст.л.
Яйце 1 шт.
Олія 3 ст.л.
Борошно 350 г
Розпушувач 12 г
Цедра лимону
Сіль дрібка
Олія для смаження
Варення або кокосова стружка для прикраси
Етапи приготування:
Змішайте йогурт, цедру лимона, цукор та яйце. До маси додайте олію та перемішайте.
Просійте борошно, розпушувач, сіль і замісіть тісто руками.
Розкачайте тісто у пласт і за допомогою формочок наріжте на порції.
У сковороді розігрійте велику кількість олії та обсмажте пампухи до золотистого кольору з обох боків.
Готові пампухи прикрасьте кокосовою стружкою чи варенням.