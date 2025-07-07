Більше не треба вмикати духовку: рецепт розкішних лимонних смаколиків до чаю

Всі проситимуть у вас цей рецепт

Якщо хочеться чогось смачненького до чаю, але немає ні часу, ні бажання вмикати духовку — цей рецепт стане справжньою знахідкою. Ці ласощі з ніжною лимонною ноткою готуються буквально з того, що є під рукою. А ще — їх можна прикрасити за настроєм: варенням, кокосом або залишити як є.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Dolciricettearabe.

Інгредієнти:

Йогурт 200 г

Цукор 3 ст.л.

Яйце 1 шт.

Олія 3 ст.л.

Борошно 350 г

Розпушувач 12 г

Цедра лимону

Сіль дрібка

Олія для смаження

Варення або кокосова стружка для прикраси

Етапи приготування:

Змішайте йогурт, цедру лимона, цукор та яйце. До маси додайте олію та перемішайте.

Просійте борошно, розпушувач, сіль і замісіть тісто руками.

Розкачайте тісто у пласт і за допомогою формочок наріжте на порції.

У сковороді розігрійте велику кількість олії та обсмажте пампухи до золотистого кольору з обох боків.

Готові пампухи прикрасьте кокосовою стружкою чи варенням.