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Больше не нужно включать духовку: рецепт роскошных лимонных лакомств к чаю

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Быстрые пончики на сковороде
Быстрые пончики на сковороде. Фото YouTube/Dolciricettearabe

Все будут просить у вас этот рецепт

Если хочется чего-нибудь вкусненького к чаю, но нет ни времени, ни желания включать духовку – этот рецепт станет настоящей находкой. Это лакомство с нежной лимонной ноткой готовится буквально из того, что есть под рукой. А еще – эти необычные пончики можно украсить по настроению: вареньем, кокосом или оставить как есть.

Рецептом поделились на YouTube-канале Dolciricette Arabe.

Ингредиенты:

Йогурт 200 г

Сахар 3 ст.л.

Яйцо 1 шт.

Масло 3 ст.л.

Мука 350 г

Разрыхлитель 12 г

Цедра лимона

Ссоль щепотка

Масло для жарки

Варенье или кокосовая стружка для украшения

Этапы приготовления:

Смешайте йогурт, цедру лимона, сахар и яйцо. Добавьте в массу масло и перемешайте.

Простой рецепт лимонных пончиков

Просейте муку, разрыхлитель, соль и замесите тесто руками.

Рецепт теста на пончики с лимоном

Раскатайте тесто в пласт и с помощью формочек нарежьте на порции.

В сковороде разогрейте большое количество растительного масла и обжарьте пончики до золотистого цвета с обеих сторон.

Как приготовить пончики к чаю.

Готовые пончики украсьте кокосовой стружкой или вареньем.

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#Рецепты #Тесто #Пышки