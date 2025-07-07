Больше не нужно включать духовку: рецепт роскошных лимонных лакомств к чаю

Все будут просить у вас этот рецепт

Если хочется чего-нибудь вкусненького к чаю, но нет ни времени, ни желания включать духовку – этот рецепт станет настоящей находкой. Это лакомство с нежной лимонной ноткой готовится буквально из того, что есть под рукой. А еще – эти необычные пончики можно украсить по настроению: вареньем, кокосом или оставить как есть.

Рецептом поделились на YouTube-канале Dolciricette Arabe.

Ингредиенты:

Йогурт 200 г

Сахар 3 ст.л.

Яйцо 1 шт.

Масло 3 ст.л.

Мука 350 г

Разрыхлитель 12 г

Цедра лимона

Ссоль щепотка

Масло для жарки

Варенье или кокосовая стружка для украшения

Этапы приготовления:

Смешайте йогурт, цедру лимона, сахар и яйцо. Добавьте в массу масло и перемешайте.

Просейте муку, разрыхлитель, соль и замесите тесто руками.

Раскатайте тесто в пласт и с помощью формочек нарежьте на порции.

В сковороде разогрейте большое количество растительного масла и обжарьте пончики до золотистого цвета с обеих сторон.

Готовые пончики украсьте кокосовой стружкой или вареньем.