Больше не нужно включать духовку: рецепт роскошных лимонных лакомств к чаю
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Если хочется чего-нибудь вкусненького к чаю, но нет ни времени, ни желания включать духовку – этот рецепт станет настоящей находкой. Это лакомство с нежной лимонной ноткой готовится буквально из того, что есть под рукой. А еще – эти необычные пончики можно украсить по настроению: вареньем, кокосом или оставить как есть.
Рецептом поделились на YouTube-канале Dolciricette Arabe.
Ингредиенты:
Йогурт 200 г
Сахар 3 ст.л.
Яйцо 1 шт.
Масло 3 ст.л.
Мука 350 г
Разрыхлитель 12 г
Цедра лимона
Ссоль щепотка
Масло для жарки
Варенье или кокосовая стружка для украшения
Этапы приготовления:
Смешайте йогурт, цедру лимона, сахар и яйцо. Добавьте в массу масло и перемешайте.
Просейте муку, разрыхлитель, соль и замесите тесто руками.
Раскатайте тесто в пласт и с помощью формочек нарежьте на порции.
В сковороде разогрейте большое количество растительного масла и обжарьте пончики до золотистого цвета с обеих сторон.
Готовые пончики украсьте кокосовой стружкой или вареньем.