Цей пиріг з вишнями будете готувати знову й знов: ідеальний рецепт французького десерту
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Готується з мінімумом зусиль, а смакує по-королівськи
Вишня — ідеальна ягода для десертів. Випічка з нею виходить дуже соковитою, ароматною. Вона доповнює солодкість тіста та додає стравам приємної кислинки.
Тож, якщо шукаєте рецепт випічки з вишнями, спробуйте приготувати цей французький пиріг. Вам не доведеться прикладати багато сил, аби замісити тісто. Потрібно лише змішати всі рідкі інгредієнти, а потім залити цією сумішшю вишні. В результаті ви отримаєте неймовірно ніжну і запашну випічку, яка чудово доповнить чашку чаю чи кави.
Рецептом поділились на порталі "Смачненьке".
Інгредієнти:
- Цукор – 125 г
- Борошно – 60 г
- Вершки жирністю 10-12% – 200 г
- Молоко – 100 г
- Яйця – 2 шт.
- Жовтки – 3 шт.
- Ванілін – 1/2 ч. л.
- Вишня без кісточок – 400-450 г
- Масло вершкове – для змащування форми
- Борошно – для присипання форми (діаметр форми 24 см)
Приготування:
- У глибокій мисці з'єднайте цукор, борошно та ванілін. Додайте молоко, вершки, яйця та жовтки. Ретельно перемішайте вінчиком до отримання однорідного рідкого тіста.
- Накрийте ємність з тістом і поставте її в холодильник на 1-1,5 години.
- Форму для випікання (діаметром 24 см) змастіть вершковим маслом, а потім злегка присипте борошном. Помістіть форму в холодильник.
- Тим часом помийте вишні та обережно видаліть з них кісточки.
- Вилийте половину тіста у підготовлену форму. Відправте форму в розігріту до 180 °C духовку на 5-7 хвилин.
- Дістаньте форму з духовки. Рівномірно розподіліть підготовлені вишні по тісту. Зверху залийте вишні рештою тіста. Поверніть пиріг у духовку та випікайте ще приблизно 50 хвилин.
Готовність пирога можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки – якщо вона виходить сухою, пиріг готовий.
Перед подачею дайте пирогу трохи охолонути.