Цей пиріг з вишнями будете готувати знову й знов: ідеальний рецепт французького десерту

Готується з мінімумом зусиль, а смакує по-королівськи

Вишня — ідеальна ягода для десертів. Випічка з нею виходить дуже соковитою, ароматною. Вона доповнює солодкість тіста та додає стравам приємної кислинки.

Тож, якщо шукаєте рецепт випічки з вишнями, спробуйте приготувати цей французький пиріг. Вам не доведеться прикладати багато сил, аби замісити тісто. Потрібно лише змішати всі рідкі інгредієнти, а потім залити цією сумішшю вишні. В результаті ви отримаєте неймовірно ніжну і запашну випічку, яка чудово доповнить чашку чаю чи кави.

Рецептом поділились на порталі "Смачненьке".

Інгредієнти:

Цукор – 125 г

Борошно – 60 г

Вершки жирністю 10-12% – 200 г

Молоко – 100 г

Яйця – 2 шт.

Жовтки – 3 шт.

Ванілін – 1/2 ч. л.

Вишня без кісточок – 400-450 г

Масло вершкове – для змащування форми

Борошно – для присипання форми (діаметр форми 24 см)

Приготування:

У глибокій мисці з'єднайте цукор, борошно та ванілін. Додайте молоко, вершки, яйця та жовтки. Ретельно перемішайте вінчиком до отримання однорідного рідкого тіста. Накрийте ємність з тістом і поставте її в холодильник на 1-1,5 години. Форму для випікання (діаметром 24 см) змастіть вершковим маслом, а потім злегка присипте борошном. Помістіть форму в холодильник. Тим часом помийте вишні та обережно видаліть з них кісточки. Вилийте половину тіста у підготовлену форму. Відправте форму в розігріту до 180 °C духовку на 5-7 хвилин. Дістаньте форму з духовки. Рівномірно розподіліть підготовлені вишні по тісту. Зверху залийте вишні рештою тіста. Поверніть пиріг у духовку та випікайте ще приблизно 50 хвилин.

Готовність пирога можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки – якщо вона виходить сухою, пиріг готовий.

Перед подачею дайте пирогу трохи охолонути.