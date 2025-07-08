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Этот пирог с вишнями будете готовить снова и снова: идеальный рецепт французского десерта

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Пирог с вишней
Пирог с вишней. Фото Скриншот YouTube

Готовится с минимумом усилий, а по вкусу получается по-королевски

Вишня – идеальная ягода для десертов. Выпечка с ней получается очень сочной, ароматной. Она дополняет сладость теста и добавляет блюдам приятную кислинку.

Поэтому, если ищете рецепт выпечки с вишнями, попробуйте приготовить этот французский пирог. Вам не придется прикладывать много сил, чтобы замесить тесто. Нужно лишь смешать все жидкие ингредиенты, а затем залить этой смесью вишни. В результате вы получите невероятно нежную и ароматную выпечку, которая прекрасно дополнит чашку чая или кофе.

Рецептом поделились на портале "Смачненьке".

Ингредиенты:

  • Сахар – 125 г
  • Мука – 60 г
  • Сливки жирностью 10-12% – 200 г
  • Молоко – 100 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Желтки – 3 шт.
  • Ванилин – 1/2 ч. л.
  • Вишня без косточек – 400-450 г
  • Масло сливочное – для смазывания формы
  • Мука – для присыпания формы (диаметр формы 24 см)

Приготовление:

  1. В глубокой миске соедините сахар, муку и ванилин. Добавьте молоко, сливки, яйца и желтки. Тщательно перемешайте венчиком до получения однородного жидкого теста.
  2. Накройте емкость с тестом и поставьте ее в холодильник на 1-1,5 часа.
  3. Форму для выпечки (диаметром 24 см) смажьте сливочным маслом, а затем слегка присыпьте мукой. Поместите форму в холодильник.
  4. Тем временем вымойте вишни и осторожно удалите из них косточки.
  5. Вылейте половину теста в подготовленную форму. Отправьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 5-7 минут.
  6. Достаньте форму из духовки. Равномерно распределите подготовленные вишни по тесту. Сверху залейте вишни оставшимся тестом. Верните пирог в духовку и выпекайте примерно 50 минут.

Готовность пирога можно проверить с помощью деревянной шпажки – если она выходит сухой, то пирог готов.

Перед подачей дайте пирогу немного остыть.

Теги:
#Десерты #Рецепты #Вишня #Выпечка