Этот пирог с вишнями будете готовить снова и снова: идеальный рецепт французского десерта

Готовится с минимумом усилий, а по вкусу получается по-королевски

Вишня – идеальная ягода для десертов. Выпечка с ней получается очень сочной, ароматной. Она дополняет сладость теста и добавляет блюдам приятную кислинку.

Поэтому, если ищете рецепт выпечки с вишнями, попробуйте приготовить этот французский пирог. Вам не придется прикладывать много сил, чтобы замесить тесто. Нужно лишь смешать все жидкие ингредиенты, а затем залить этой смесью вишни. В результате вы получите невероятно нежную и ароматную выпечку, которая прекрасно дополнит чашку чая или кофе.

Рецептом поделились на портале "Смачненьке".

Ингредиенты:

Сахар – 125 г

Мука – 60 г

Сливки жирностью 10-12% – 200 г

Молоко – 100 г

Яйца – 2 шт.

Желтки – 3 шт.

Ванилин – 1/2 ч. л.

Вишня без косточек – 400-450 г

Масло сливочное – для смазывания формы

Мука – для присыпания формы (диаметр формы 24 см)

Приготовление:

В глубокой миске соедините сахар, муку и ванилин. Добавьте молоко, сливки, яйца и желтки. Тщательно перемешайте венчиком до получения однородного жидкого теста. Накройте емкость с тестом и поставьте ее в холодильник на 1-1,5 часа. Форму для выпечки (диаметром 24 см) смажьте сливочным маслом, а затем слегка присыпьте мукой. Поместите форму в холодильник. Тем временем вымойте вишни и осторожно удалите из них косточки. Вылейте половину теста в подготовленную форму. Отправьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 5-7 минут. Достаньте форму из духовки. Равномерно распределите подготовленные вишни по тесту. Сверху залейте вишни оставшимся тестом. Верните пирог в духовку и выпекайте примерно 50 минут.

Готовность пирога можно проверить с помощью деревянной шпажки – если она выходит сухой, то пирог готов.

Перед подачей дайте пирогу немного остыть.