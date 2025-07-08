Этот пирог с вишнями будете готовить снова и снова: идеальный рецепт французского десерта
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Готовится с минимумом усилий, а по вкусу получается по-королевски
Вишня – идеальная ягода для десертов. Выпечка с ней получается очень сочной, ароматной. Она дополняет сладость теста и добавляет блюдам приятную кислинку.
Поэтому, если ищете рецепт выпечки с вишнями, попробуйте приготовить этот французский пирог. Вам не придется прикладывать много сил, чтобы замесить тесто. Нужно лишь смешать все жидкие ингредиенты, а затем залить этой смесью вишни. В результате вы получите невероятно нежную и ароматную выпечку, которая прекрасно дополнит чашку чая или кофе.
Рецептом поделились на портале "Смачненьке".
Ингредиенты:
- Сахар – 125 г
- Мука – 60 г
- Сливки жирностью 10-12% – 200 г
- Молоко – 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Желтки – 3 шт.
- Ванилин – 1/2 ч. л.
- Вишня без косточек – 400-450 г
- Масло сливочное – для смазывания формы
- Мука – для присыпания формы (диаметр формы 24 см)
Приготовление:
- В глубокой миске соедините сахар, муку и ванилин. Добавьте молоко, сливки, яйца и желтки. Тщательно перемешайте венчиком до получения однородного жидкого теста.
- Накройте емкость с тестом и поставьте ее в холодильник на 1-1,5 часа.
- Форму для выпечки (диаметром 24 см) смажьте сливочным маслом, а затем слегка присыпьте мукой. Поместите форму в холодильник.
- Тем временем вымойте вишни и осторожно удалите из них косточки.
- Вылейте половину теста в подготовленную форму. Отправьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 5-7 минут.
- Достаньте форму из духовки. Равномерно распределите подготовленные вишни по тесту. Сверху залейте вишни оставшимся тестом. Верните пирог в духовку и выпекайте примерно 50 минут.
Готовность пирога можно проверить с помощью деревянной шпажки – если она выходит сухой, то пирог готов.
Перед подачей дайте пирогу немного остыть.