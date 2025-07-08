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Якщо є кабачок та яйця: приготуйте найніжніші млинці на сніданок чи вечерю (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Тісто готується напрочуд просто
Тісто готується напрочуд просто. Фото Відкриті джерела

Можна подати і зі сметаною, і з сирною намазкою, і навіть загорнути начинку

Кабачки — справжня знахідка для швидких і легких страв. З них можна приготувати що завгодно — від запіканок до оладок. Але якщо хочеться чогось ніжного і не зовсім звичного, спробуйте млинці з кабачків. Вони виходять м’якими, з ароматом зелені й легким часниковим присмаком, ідеально підходять для сніданку або легкої вечері.

Рецептом цих млинців поділилась кулінарка hannaroiko в TikTok.

Інгредієнти:

  • Кабачок 1 шт.
  • Часник — 1-2 зубчики
  • Зелень — пучок
  • Яйця — 3 шт.
  • Сіль — 1 ч.л.
  • Олія — 2ст.л.
  • Молоко — 100-150 мл.
  • Борошно — 2-3 ст.л.
  • Крохмаль - 2-3 ст.л.

Приготування:

  1. Наріжте кабачок, часник, зелень.
  2. Вбийте у миску яйця, додайте сіль та олію. Подрібніть інгредієнти блендером.
  3. До маси додайте борошно, крохмаль, молоко та перемішайте, щоб не було грудочок.
  4. Розігрійте сковороду на середньому вогні, злегка змастіть її олією. Налийте тісто, формуючи млинець.
  5. Смажте млинці з обох боків до готовності.
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#Кабачки #Рецепти #Млинці