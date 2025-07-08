Якщо є кабачок та яйця: приготуйте найніжніші млинці на сніданок чи вечерю (відео)
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Можна подати і зі сметаною, і з сирною намазкою, і навіть загорнути начинку
Кабачки — справжня знахідка для швидких і легких страв. З них можна приготувати що завгодно — від запіканок до оладок. Але якщо хочеться чогось ніжного і не зовсім звичного, спробуйте млинці з кабачків. Вони виходять м’якими, з ароматом зелені й легким часниковим присмаком, ідеально підходять для сніданку або легкої вечері.
Рецептом цих млинців поділилась кулінарка hannaroiko в TikTok.
Інгредієнти:
- Кабачок 1 шт.
- Часник — 1-2 зубчики
- Зелень — пучок
- Яйця — 3 шт.
- Сіль — 1 ч.л.
- Олія — 2ст.л.
- Молоко — 100-150 мл.
- Борошно — 2-3 ст.л.
- Крохмаль - 2-3 ст.л.
Приготування:
- Наріжте кабачок, часник, зелень.
- Вбийте у миску яйця, додайте сіль та олію. Подрібніть інгредієнти блендером.
- До маси додайте борошно, крохмаль, молоко та перемішайте, щоб не було грудочок.
- Розігрійте сковороду на середньому вогні, злегка змастіть її олією. Налийте тісто, формуючи млинець.
- Смажте млинці з обох боків до готовності.