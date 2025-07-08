Якщо є кабачок та яйця: приготуйте найніжніші млинці на сніданок чи вечерю (відео)

Можна подати і зі сметаною, і з сирною намазкою, і навіть загорнути начинку

Кабачки — справжня знахідка для швидких і легких страв. З них можна приготувати що завгодно — від запіканок до оладок. Але якщо хочеться чогось ніжного і не зовсім звичного, спробуйте млинці з кабачків. Вони виходять м’якими, з ароматом зелені й легким часниковим присмаком, ідеально підходять для сніданку або легкої вечері.

Рецептом цих млинців поділилась кулінарка hannaroiko в TikTok.

Інгредієнти:

Кабачок 1 шт.

Часник — 1-2 зубчики

Зелень — пучок

Яйця — 3 шт.

Сіль — 1 ч.л.

Олія — 2ст.л.

Молоко — 100-150 мл.

Борошно — 2-3 ст.л.

Крохмаль - 2-3 ст.л.

Приготування: