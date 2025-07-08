Если есть кабачок и яйца: приготовьте нежнейшие блины на завтрак или ужин (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Можно подать и со сметаной, и с сырной намазкой, и даже завернуть начинку
Кабачки — настоящая находка для быстрых и легких блюд. Из них можно приготовить что угодно — от запеканок до оладий. Но если хочется чего-то нежного и не совсем обычного, попробуйте блины из кабачков. Они получаются мягкими, с ароматом зелени и легким чесночным привкусом, идеально подходят для завтрака или легкого ужина.
Рецептом этих блинов поделилась кулинар hannaroiko в TikTok.
Ингредиенты:
- Кабачок — 1 шт.
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Зелень – пучок
- Яйца – 3 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Молоко – 100-150 мл.
- Мука – 2-3 ст.л.
- Крахмал – 2-3 ст.л.
Приготовление:
- Нарежьте кабачок, чеснок, зелень.
- Вбейте в миску яйца, добавьте соль и растительное масло. Измельчите ингредиенты блендером.
- К массе добавьте муку, крахмал, молоко и перемешайте, чтобы не было комочков.
- Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте ее растительным маслом. Налейте тесто, формируя блинчик.
- Жарьте блины с обеих сторон до готовности.