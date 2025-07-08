Если есть кабачок и яйца: приготовьте нежнейшие блины на завтрак или ужин (видео)

Можно подать и со сметаной, и с сырной намазкой, и даже завернуть начинку

Кабачки — настоящая находка для быстрых и легких блюд. Из них можно приготовить что угодно — от запеканок до оладий. Но если хочется чего-то нежного и не совсем обычного, попробуйте блины из кабачков. Они получаются мягкими, с ароматом зелени и легким чесночным привкусом, идеально подходят для завтрака или легкого ужина.

Рецептом этих блинов поделилась кулинар hannaroiko в TikTok.

Ингредиенты:

Кабачок — 1 шт.

Чеснок — 1-2 зубчика

Зелень – пучок

Яйца – 3 шт.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Молоко – 100-150 мл.

Мука – 2-3 ст.л.

Крахмал – 2-3 ст.л.

Приготовление: