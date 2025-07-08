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Если есть кабачок и яйца: приготовьте нежнейшие блины на завтрак или ужин (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Тесто готовится удивительно просто
Тесто готовится удивительно просто. Фото Открытые источники

Можно подать и со сметаной, и с сырной намазкой, и даже завернуть начинку

Кабачки — настоящая находка для быстрых и легких блюд. Из них можно приготовить что угодно — от запеканок до оладий. Но если хочется чего-то нежного и не совсем обычного, попробуйте блины из кабачков. Они получаются мягкими, с ароматом зелени и легким чесночным привкусом, идеально подходят для завтрака или легкого ужина.

Рецептом этих блинов поделилась кулинар hannaroiko в TikTok.

Ингредиенты:

  • Кабачок — 1 шт.
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Зелень – пучок
  • Яйца – 3 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Молоко – 100-150 мл.
  • Мука – 2-3 ст.л.
  • Крахмал – 2-3 ст.л.

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачок, чеснок, зелень.
  2. Вбейте в миску яйца, добавьте соль и растительное масло. Измельчите ингредиенты блендером.
  3. К массе добавьте муку, крахмал, молоко и перемешайте, чтобы не было комочков.
  4. Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте ее растительным маслом. Налейте тесто, формируя блинчик.
  5. Жарьте блины с обеих сторон до готовности.
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#Кабачки #Рецепты #Млинці