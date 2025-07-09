Готовится 5 минут, а получается нереально вкусно: такую намазку можно подать к завтраку (видео)
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Просто и вкусно
На завтрак можно приготовить множество вкусных и питательных блюд: например, хрустящие тосты с сыром или омлет с зеленью. Но сегодня мы предлагаем интересную альтернативу – нежную и сытную намазку из вареных яиц и консервированного тунца.
Она отлично подходит к тостам, гренкам или даже свежим овощам, а главное — готовится в считанные минуты. Идеальный вариант для быстрого, сбалансированного и вкусного начала дня! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить намазку с тунцом
Ингредиенты:
- 3 сваренных вкрутую яйца;
- 1 баночка тунца;
- 2 огурца;
- 1 ст. л. с горкой крем-сыра;
- соль по желанию;
Способ приготовления:
Размять вареные яйца, огурцы порезать кубиком;
Добавить тунец, крем-сыр, соль, перемешать.
Подавать с гренками – будет очень вкусно!