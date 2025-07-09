Готовится 5 минут, а получается нереально вкусно: такую намазку можно подать к завтраку (видео)

Просто и вкусно

На завтрак можно приготовить множество вкусных и питательных блюд: например, хрустящие тосты с сыром или омлет с зеленью. Но сегодня мы предлагаем интересную альтернативу – нежную и сытную намазку из вареных яиц и консервированного тунца.

Она отлично подходит к тостам, гренкам или даже свежим овощам, а главное — готовится в считанные минуты. Идеальный вариант для быстрого, сбалансированного и вкусного начала дня! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить намазку с тунцом

Ингредиенты:

3 сваренных вкрутую яйца;

1 баночка тунца;

2 огурца;

1 ст. л. с горкой крем-сыра;

соль по желанию;

Способ приготовления:

Размять вареные яйца, огурцы порезать кубиком;

Добавить тунец, крем-сыр, соль, перемешать.

Подавать с гренками – будет очень вкусно!