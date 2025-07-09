Цей торт з кабачків не соромно поставити на святковий стіл: простий рецепт

Просто та неймовірно смачно

Запіканку з кабачків часто готують як страву для повсякденного раціону. Але якщо додати до неї пару доступних інгредієнтів, можна перетворити її на справжній закусочний торт, який стане окрасою святкового столу та здивує всіх гостей.

Рецептом такого тортика з кабачків поділилися на YouTube-каналі Country Kitchen.

Інгредієнти:

Кабачок: 3-4 шт.

Картопля: 1-2 шт.

Яйця: 3 шт.

Борошно пшеничне: 80-100 г

Шинка чи ковбаса: 100 г

Сир моцарела або будь-який інший: 100 г

Сіль: 1 ч. л.

Чорний мелений перець: на смак

Панірувальні сухарі: 20-30 г

Рослинна олія: 1-2 ст. л.

Етапи приготування:

1. Натріть 3-4 кабачки та 1-2 картоплини на тертці. Посоліть натерті овочі, перемішайте, відіжміть від соку і перекладіть у глибоку миску.

2. Додайте до овочів 3 яйця, чайну ложку солі, суміш перців, 100 г пшеничного борошна і все ретельно перемішайте.

3. Форму для запікання змастіть олією і посипте панірувальними сухарями.

4. Викладіть частину кабачкової маси у форму.

5. Посипте зверху сухарями, викладіть шинку (чи ковбасу), потім шматочки сиру (моцарели).

6. Накрийте другою частиною кабачкової маси, розрівняйте і знову посипте сухарями.

7. Відправте духовку в духовку, розігріту до 180°C.

8. Випікайте приблизно 45 хвилин.

Таку запіканку можна подавати як самостійну страву або приготувати до неї йогуртовий або томатний соус.

Раніше "Телеграф" розповідав, як із кабачків приготувати альтернативу картоплі фрі.