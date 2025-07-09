Этот торт из кабачков не стыдно поставить на праздничный стол: простой рецепт
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Просто и неимоверно вкусно
Запеканку из кабачков часто готовят как блюдо для повседневного рациона. Но если добавить к ней пару доступных ингредиентов, можно превратить ее в настоящий закусочный торт, который станет украшением праздничного стола и удивит всех гостей.
Рецептом такого тортика из кабачков поделились на YouTube-канале Country Kitchen.
Ингредиенты:
Кабачок: 3-4 шт.
Картофель: 1-2 шт.
Яйца: 3 шт.
Мука пшеничная: 80-100 г
Ветчина или колбаса: 100 г
Сыр моцарелла или любой другой: 100 г
Соль: 1 ч. л.
Черный молотый перец: по вкусу
Панировочные сухари: 20-30 г
Растительное масло: 1-2 ст. л.
Этапы приготовления:
1. Натрите 3-4 кабачка и 1-2 картофелины на терке. Посолите натертые овощи, перемешайте, затем отожмите от сока и переложите в глубокую миску.
2. Добавьте к овощам 3 яйца, чайную ложку соли, смесь перцев, 100 г пшеничной муки и все тщательно перемешайте.
3. Форму для запекания смажьте растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями.
4. Выложите часть кабачковой массы в форму.
5. Посыпьте сверху сухарями, выложите ветчину (или колбасу), затем кусочки сыра (моцареллы).
6. Накройте второй частью кабачковой массы, разровняйте и снова посыпьте сухарями.
7. Отправьте запеканку в духовку, разогретую до 180°C.
8. Выпекайте примерно 45 минут.
Такую запеканку можно подавать как самостоятельное блюдо, либо приготовить к ней йогуртовый или томатный соус.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как из кабачков приготовить альтернативу картошке фри.