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Этот торт из кабачков не стыдно поставить на праздничный стол: простой рецепт

Автор
Наталья Граковская
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Гости попросят у вас рецепт
Гости попросят у вас рецепт. Фото Коллаж "Телеграф"

Просто и неимоверно вкусно

Запеканку из кабачков часто готовят как блюдо для повседневного рациона. Но если добавить к ней пару доступных ингредиентов, можно превратить ее в настоящий закусочный торт, который станет украшением праздничного стола и удивит всех гостей.

Рецептом такого тортика из кабачков поделились на YouTube-канале Country Kitchen.

Ингредиенты:

Кабачок: 3-4 шт.

Картофель: 1-2 шт.

Яйца: 3 шт.

Мука пшеничная: 80-100 г

Ветчина или колбаса: 100 г

Сыр моцарелла или любой другой: 100 г

Соль: 1 ч. л.

Черный молотый перец: по вкусу

Панировочные сухари: 20-30 г

Растительное масло: 1-2 ст. л.

Этапы приготовления:

1. Натрите 3-4 кабачка и 1-2 картофелины на терке. Посолите натертые овощи, перемешайте, затем отожмите от сока и переложите в глубокую миску.

2. Добавьте к овощам 3 яйца, чайную ложку соли, смесь перцев, 100 г пшеничной муки и все тщательно перемешайте.

Запеканка из кабачков с колбасой рецепт

3. Форму для запекания смажьте растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями.

4. Выложите часть кабачковой массы в форму.

Закусочный торт из кабачков пошаговый рецепт

5. Посыпьте сверху сухарями, выложите ветчину (или колбасу), затем кусочки сыра (моцареллы).

Как приготовить закусочный торт из кабачков

6. Накройте второй частью кабачковой массы, разровняйте и снова посыпьте сухарями.

7. Отправьте запеканку в духовку, разогретую до 180°C.

8. Выпекайте примерно 45 минут.

Запеканка из кабачков с ветчиной простой рецепт

Такую запеканку можно подавать как самостоятельное блюдо, либо приготовить к ней йогуртовый или томатный соус.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как из кабачков приготовить альтернативу картошке фри.

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