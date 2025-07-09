Этот торт из кабачков не стыдно поставить на праздничный стол: простой рецепт

Просто и неимоверно вкусно

Запеканку из кабачков часто готовят как блюдо для повседневного рациона. Но если добавить к ней пару доступных ингредиентов, можно превратить ее в настоящий закусочный торт, который станет украшением праздничного стола и удивит всех гостей.

Рецептом такого тортика из кабачков поделились на YouTube-канале Country Kitchen.

Ингредиенты:

Кабачок: 3-4 шт.

Картофель: 1-2 шт.

Яйца: 3 шт.

Мука пшеничная: 80-100 г

Ветчина или колбаса: 100 г

Сыр моцарелла или любой другой: 100 г

Соль: 1 ч. л.

Черный молотый перец: по вкусу

Панировочные сухари: 20-30 г

Растительное масло: 1-2 ст. л.

Этапы приготовления:

1. Натрите 3-4 кабачка и 1-2 картофелины на терке. Посолите натертые овощи, перемешайте, затем отожмите от сока и переложите в глубокую миску.

2. Добавьте к овощам 3 яйца, чайную ложку соли, смесь перцев, 100 г пшеничной муки и все тщательно перемешайте.

3. Форму для запекания смажьте растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями.

4. Выложите часть кабачковой массы в форму.

5. Посыпьте сверху сухарями, выложите ветчину (или колбасу), затем кусочки сыра (моцареллы).

6. Накройте второй частью кабачковой массы, разровняйте и снова посыпьте сухарями.

7. Отправьте запеканку в духовку, разогретую до 180°C.

8. Выпекайте примерно 45 минут.

Такую запеканку можно подавать как самостоятельное блюдо, либо приготовить к ней йогуртовый или томатный соус.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как из кабачков приготовить альтернативу картошке фри.