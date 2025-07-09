Картопля і поруч не стояла: як приготувати кабачки фрі з пармезаном (відео)

Смакота для всієї родини

Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який ідеально підходить для літніх страв. Його можна тушкувати, смажити, фарширувати або навіть запікати з грибами — і щоразу смак буде новий і вдалий.

Але сьогодні ми пропонуємо хрусткий та водночас легкий варіант — кабачки фрі. З мінімумом інгредієнтів і максимумом користі ця страва стане чудовою альтернативою картоплі фрі та точно здивує ваших рідних! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pava_vb".

Як приготувати кабачки фрі

Інгредієнти:

кабачок – 1-2 шт.;

сіль, перець;

копчена паприка;

трохи пармезану;

кілька крапель олії;

Спосіб приготування:

Порізати кабачки брусками, додати олію, спеції, перемішати;

Викласти кабачки на деко, посипати пармезаном, запікати за 180°C приблизно 20–25 хвилин.

Подавати з будь-якими соусами.