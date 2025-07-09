Картопля і поруч не стояла: як приготувати кабачки фрі з пармезаном (відео)
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Смакота для всієї родини
Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який ідеально підходить для літніх страв. Його можна тушкувати, смажити, фарширувати або навіть запікати з грибами — і щоразу смак буде новий і вдалий.
Але сьогодні ми пропонуємо хрусткий та водночас легкий варіант — кабачки фрі. З мінімумом інгредієнтів і максимумом користі ця страва стане чудовою альтернативою картоплі фрі та точно здивує ваших рідних! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pava_vb".
Як приготувати кабачки фрі
Інгредієнти:
- кабачок – 1-2 шт.;
- сіль, перець;
- копчена паприка;
- трохи пармезану;
- кілька крапель олії;
Спосіб приготування:
Порізати кабачки брусками, додати олію, спеції, перемішати;
Викласти кабачки на деко, посипати пармезаном, запікати за 180°C приблизно 20–25 хвилин.
Подавати з будь-якими соусами.