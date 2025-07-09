Эти кабачки готовятся за считанные минуты, а есть их будете всю зиму: рецепт удачной консервации
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По этому рецепту кабачки приготовит даже новичок на кухне
Кабачки — это отличная закуска зимой, которая прекрасно дополнит любое блюдо или станет самостоятельным угощением. Приготовленные по этому рецепту, они получаются хрустящими и очень вкусными.
Способом приготовления консервированных кабачков поделились на YouTube-канале "Смачно у Лілії ".
Ингредиенты на пять банок объемом 1 л.
- 3 л воды
- 2-3 кг кабачков (количество зависит от плотности укладки)
- 1 морковь
- 5 зубчиков чеснока
- 5 лавровых листьев
- 15 горошин душистого перца
- 1 острый перец
- 2 ст. л. соли
- 300 г сахара
- 5 спелых помидоров
- 5 зонтиков укропа
- 250 г уксуса
- Немного петрушки
- 2-3 шт. репчатого лука
Приготовление:
- Нарежьте кабачки и морковь кружочками, а лук – кольцами.
- На дно каждой чистой банки выложите веточку укропа, зубчик чеснока, три кольца острого перца, три кусочка моркови, немного петрушки, один помидор, три горошины душистого перца и два кружочка лука.
- Наполните банки кабачками.
- Приготовьте маринад: в закипевшую воду добавьте сахар, соль и уксус.
- Залейте кабачки маринадом и накройте крышками.
- Поставьте стерилизовать, застелив дно кастрюли полотенцем. Стерилизовать нужно семь минут.
- Герметично закройте банки крышками.