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Эти кабачки готовятся за считанные минуты, а есть их будете всю зиму: рецепт удачной консервации

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Вкусная закуска из кабачков
Вкусная закуска из кабачков. Фото Коллаж "Телеграф"

По этому рецепту кабачки приготовит даже новичок на кухне

Кабачки — это отличная закуска зимой, которая прекрасно дополнит любое блюдо или станет самостоятельным угощением. Приготовленные по этому рецепту, они получаются хрустящими и очень вкусными.

Способом приготовления консервированных кабачков поделились на YouTube-канале "Смачно у Лілії ".

Ингредиенты на пять банок объемом 1 л.

  • 3 л воды
  • 2-3 кг кабачков (количество зависит от плотности укладки)
  • 1 морковь
  • 5 зубчиков чеснока
  • 5 лавровых листьев
  • 15 горошин душистого перца
  • 1 острый перец
  • 2 ст. л. соли
  • 300 г сахара
  • 5 спелых помидоров
  • 5 зонтиков укропа
  • 250 г уксуса
  • Немного петрушки
  • 2-3 шт. репчатого лука

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачки и морковь кружочками, а лук – кольцами.
  2. На дно каждой чистой банки выложите веточку укропа, зубчик чеснока, три кольца острого перца, три кусочка моркови, немного петрушки, один помидор, три горошины душистого перца и два кружочка лука.
  3. Наполните банки кабачками.
  4. Приготовьте маринад: в закипевшую воду добавьте сахар, соль и уксус.
  5. Залейте кабачки маринадом и накройте крышками.
  6. Поставьте стерилизовать, застелив дно кастрюли полотенцем. Стерилизовать нужно семь минут.
  7. Герметично закройте банки крышками.
Теги:
#Кабачки #Рецепты #Консервация