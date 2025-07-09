Эти кабачки готовятся за считанные минуты, а есть их будете всю зиму: рецепт удачной консервации

По этому рецепту кабачки приготовит даже новичок на кухне

Кабачки — это отличная закуска зимой, которая прекрасно дополнит любое блюдо или станет самостоятельным угощением. Приготовленные по этому рецепту, они получаются хрустящими и очень вкусными.

Способом приготовления консервированных кабачков поделились на YouTube-канале "Смачно у Лілії ".

Ингредиенты на пять банок объемом 1 л.

3 л воды

2-3 кг кабачков (количество зависит от плотности укладки)

1 морковь

5 зубчиков чеснока

5 лавровых листьев

15 горошин душистого перца

1 острый перец

2 ст. л. соли

300 г сахара

5 спелых помидоров

5 зонтиков укропа

250 г уксуса

Немного петрушки

2-3 шт. репчатого лука

Приготовление: