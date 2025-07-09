Закуска на все времена: рецепт идеальных сырных шариков

Вы не заметите, как эти шарики исчезнут со стола

Сырные шарики — это отличная закуска, когда хочется чего-то новенького и необычного. Готовятся они буквально за считанные минуты, а выглядят и пахнут так, что устоять невозможно.

Этот рецепт особенно хорош тем, что не требует сложных ингредиентов — всё найдётся под рукой. Получается закуска, которую точно съедят первой — будь то вечер с друзьями или домашние посиделки.

Рецептом поделились uapress.kyiv.ua.

Ингредиенты:

Твердый сыр (количество на ваше усмотрение)

Чипсы (количество на ваше усмотрение)

1 яйцо

1 столовая ложка молока

Мука (для панировки)

Растительное масло (для жарки)

Приготовление:

Натрите твердый сыр на мелкой терке. В отдельной миске вилкой взбейте яйцо вместе с молоком. Измельчите чипсы в мелкую крошку. Это можно сделать, раздавив их в пакете скалкой или используя блендер. Из натертого сыра сформируйте небольшие шарики желаемого размера. Обваляйте каждый сырный шарик сначала в муке, затем окуните его в молочно-яичную смесь, и после этого тщательно обваляйте в крошке из чипсов, чтобы она хорошо прилипла со всех сторон. Налейте растительное масло в небольшую кастрюльку или глубокую сковороду. Доведите масло до кипения (оно должно быть достаточно горячим, чтобы шарики быстро обжарились и не впитали слишком много масла). Осторожно опустите сырные шарики в кипящее масло и обжаривайте их до золотистой корочки со всех сторон. Следите, чтобы они не подгорели. Выньте готовые сырные шарики из масла и выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы удалить лишний жир.

Как подавать сырные шарики

Подавать эти хрустящие сырные шарики лучше всего сразу после приготовления, пока они ещё горячие и сыр внутри остаётся мягким и тягучим. Их можно подать с томатным соусом, который добавит лёгкой кислинки, или с чесночным соусом на основе сметаны или йогурта. Если вы любите более острые блюда, идеально подойдёт соус чили или сладкий соус чили.

Сырные шарики можно выложить на большое блюдо, украсить свежей зеленью, например, петрушкой или укропом, и разместить рядом несколько разных соусов, чтобы каждый мог выбрать себе по вкусу.