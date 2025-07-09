Іще один рецепт страви з кабачка: лазанья з цим овочем вийде соковитою та ситною (відео)

Низькокалорійна страва, знахідка для тих, хто стежить за фігурою

Кабачок — це ніжний літній овоч, який ідеально підходить для легких та водночас поживних страв. Його можна тушкувати у вершковому соусі, запікати з грибами, смажити в клярі, а ще — зробити з нього спагеті як корисну альтернативу макаронам.

Але сьогодні ми пропонуємо використати кабачки в ролі основи для лазаньї. Без борошна, без важкості — лише ніжні овочеві шари, ароматний соус і тягучий сир. Така лазанья — це літня версія улюбленої класики, яка тішить смаком і не перевантажує. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "laura.foodblog".

Як приготувати лазанью з кабачків

Інгредієнти:

кабачки

сир пармезан

балик

сир моцарела

спеції

олія оливкова

Спосіб приготування:

1. Кабачки помийте, поріжте слайсами, викладіть на паперовий рушник.

2. Полийте форму олією, викладіть кабачки, посипте сиром, зверху балик, знову кабачки та сир.

3. Запікайте до готовності.