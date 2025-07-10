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Витратите не більше 30 хвилин: рецепт смачних запечених баклажанів з куркою та сиром (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Швидкі, соковиті, з простою та смачною начинкою
Швидкі, соковиті, з простою та смачною начинкою. Фото instagram.com

Баклажани запечені з сиром та часником у духовці прикрасять будь-який стіл

Баклажани — універсальний овоч, який легко стає зіркою як святкових, так і щоденних страв. Їх смажать, запікають, фарширують, а з додаванням ароматних спецій і соусів вони розкривають глибокий смак і ніжну текстуру. Однією з найвідоміших страв є мусака — багатошаровий пиріг з баклажанами, м’ясом та соусом бешамель.

Але сьогодні пропонуємо не менш смачну, проте трохи легшу у приготуванні альтернативу — запечені баклажани з куркою, томатним соусом та пармезаном. Вони мають виразний смак, чудово смакують як у гарячому, так і в охолодженому вигляді — ідеальний варіант для обіду чи легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anna.simiachko".

Як приготувати баклажани з сиром

Інгредієнти:

  • баклажани – 2 шт.;
  • куряче філе – 300 г;
  • помідори – 3 шт.;
  • помідори чері – 6–8 шт.;
  • часник – 2 зубчики;
  • базилік – пучок;
  • пармезан – 50 г;
  • масло гхі – 1 ст. л;
  • оливкова олія – 2 ст. л.;
  • сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Розрізати баклажани навпіл і зробити неглибокі хрестоподібні надрізи.
  2. Полити баклажани оливковою олією, посолити й поперчити.
  3. Викласти на деко зрізом догори та запікати за температури 180°C протягом 25 хвилин.
  4. Перетерти помідори з базиліком і часником до стану соусу.
  5. Нарізати куряче філе кубиками й обсмажити на маслі гхі до золотистості.
  6. Додати до курки сіль, перець і томатно-базиліковий соус, тушкувати 3–4 хвилини.
  7. Дістати запечені баклажани й розім’яти м’якоть виделкою прямо в шкірці.
  8. Викласти поверх баклажанів тушковану курку, половинки помідорів чері й натертий пармезан.
  9. Запікати ще 15 хвилин за температури 190°C.
  10. Подавати гарячими, прикрасивши листочками базиліку, краплею оливкової олії й додатковим пармезаном.
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#Закуска #Баклажан #Готуємо вдома