Витратите не більше 30 хвилин: рецепт смачних запечених баклажанів з куркою та сиром (відео)

Баклажани запечені з сиром та часником у духовці прикрасять будь-який стіл

Баклажани — універсальний овоч, який легко стає зіркою як святкових, так і щоденних страв. Їх смажать, запікають, фарширують, а з додаванням ароматних спецій і соусів вони розкривають глибокий смак і ніжну текстуру. Однією з найвідоміших страв є мусака — багатошаровий пиріг з баклажанами, м’ясом та соусом бешамель.

Але сьогодні пропонуємо не менш смачну, проте трохи легшу у приготуванні альтернативу — запечені баклажани з куркою, томатним соусом та пармезаном. Вони мають виразний смак, чудово смакують як у гарячому, так і в охолодженому вигляді — ідеальний варіант для обіду чи легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anna.simiachko".

Як приготувати баклажани з сиром

Інгредієнти:

баклажани – 2 шт.;

куряче філе – 300 г;

помідори – 3 шт.;

помідори чері – 6–8 шт.;

часник – 2 зубчики;

базилік – пучок;

пармезан – 50 г;

масло гхі – 1 ст. л;

оливкова олія – 2 ст. л.;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування: