Витратите не більше 30 хвилин: рецепт смачних запечених баклажанів з куркою та сиром (відео)
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Баклажани запечені з сиром та часником у духовці прикрасять будь-який стіл
Баклажани — універсальний овоч, який легко стає зіркою як святкових, так і щоденних страв. Їх смажать, запікають, фарширують, а з додаванням ароматних спецій і соусів вони розкривають глибокий смак і ніжну текстуру. Однією з найвідоміших страв є мусака — багатошаровий пиріг з баклажанами, м’ясом та соусом бешамель.
Але сьогодні пропонуємо не менш смачну, проте трохи легшу у приготуванні альтернативу — запечені баклажани з куркою, томатним соусом та пармезаном. Вони мають виразний смак, чудово смакують як у гарячому, так і в охолодженому вигляді — ідеальний варіант для обіду чи легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anna.simiachko".
Як приготувати баклажани з сиром
Інгредієнти:
- баклажани – 2 шт.;
- куряче філе – 300 г;
- помідори – 3 шт.;
- помідори чері – 6–8 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- базилік – пучок;
- пармезан – 50 г;
- масло гхі – 1 ст. л;
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Розрізати баклажани навпіл і зробити неглибокі хрестоподібні надрізи.
- Полити баклажани оливковою олією, посолити й поперчити.
- Викласти на деко зрізом догори та запікати за температури 180°C протягом 25 хвилин.
- Перетерти помідори з базиліком і часником до стану соусу.
- Нарізати куряче філе кубиками й обсмажити на маслі гхі до золотистості.
- Додати до курки сіль, перець і томатно-базиліковий соус, тушкувати 3–4 хвилини.
- Дістати запечені баклажани й розім’яти м’якоть виделкою прямо в шкірці.
- Викласти поверх баклажанів тушковану курку, половинки помідорів чері й натертий пармезан.
- Запікати ще 15 хвилин за температури 190°C.
- Подавати гарячими, прикрасивши листочками базиліку, краплею оливкової олії й додатковим пармезаном.