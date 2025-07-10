Потратите не больше 30 минут: рецепт вкусных запеченных баклажанов с курицей и сыром (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Баклажаны запеченные с сыром и чесноком в духовке украсят любой стол
Баклажаны – универсальный овощ, который легко становится звездой как праздничных, так и ежедневных блюд. Их жарят, запекают, фаршируют, а с добавлением ароматных специй и соусов они открывают глубокий вкус и нежную текстуру. Одним из самых известных блюд является мусака – многослойный пирог с баклажанами, мясом и соусом бешамель.
Но сегодня предлагаем не менее вкусную в приготовлении альтернативу — запеченные баклажаны с курицей, томатным соусом и пармезаном. Они обладают выразительным вкусом, прекрасно смакуют как в горячем, так и в охлажденном виде — идеальный вариант для обеда или легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anna.simiachko".
Как приготовить баклажаны с сыром
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.;
- куриное филе – 300 г;
- помидоры – 3 шт.;
- помидоры черри – 6–8 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- базилик – пучок;
- пармезан – 50 г;
- масло гхи – 1 ст. л.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Разрезать баклажаны пополам и сделать неглубокие крестообразные надрезы.
- Полить баклажаны оливковым маслом, посолить и поперчить.
- Выложить на противень срезом вверх и запекать при температуре 180°C в течение 25 минут.
- Перетереть помидоры с базиликом и чесноком до соуса.
- Нарезать куриное филе кубиками и обжарить на масле гхи до золотистости.
- Добавить к курице соль, перец и томатно-базиличный соус, тушить 3–4 минуты.
- Достать запеченные баклажаны и размять мякоть вилкой прямо в кожуре.
- Выложить поверх баклажанов тушеную курицу, половинки помидоров черри и натертый пармезан.
- Запекать еще 15 минут при 190°C.
- Подавать горячими, украсив листиками базилика, каплей оливкового масла и дополнительным пармезаном.