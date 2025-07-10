Потратите не больше 30 минут: рецепт вкусных запеченных баклажанов с курицей и сыром (видео)

Баклажаны запеченные с сыром и чесноком в духовке украсят любой стол

Баклажаны – универсальный овощ, который легко становится звездой как праздничных, так и ежедневных блюд. Их жарят, запекают, фаршируют, а с добавлением ароматных специй и соусов они открывают глубокий вкус и нежную текстуру. Одним из самых известных блюд является мусака – многослойный пирог с баклажанами, мясом и соусом бешамель.

Но сегодня предлагаем не менее вкусную в приготовлении альтернативу — запеченные баклажаны с курицей, томатным соусом и пармезаном. Они обладают выразительным вкусом, прекрасно смакуют как в горячем, так и в охлажденном виде — идеальный вариант для обеда или легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anna.simiachko".

Как приготовить баклажаны с сыром

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.;

куриное филе – 300 г;

помидоры – 3 шт.;

помидоры черри – 6–8 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

базилик – пучок;

пармезан – 50 г;

масло гхи – 1 ст. л.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления: