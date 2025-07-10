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Потратите не больше 30 минут: рецепт вкусных запеченных баклажанов с курицей и сыром (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Быстрые, сочные, с простой и вкусной начинкой
Быстрые, сочные, с простой и вкусной начинкой. Фото instagram.com

Баклажаны запеченные с сыром и чесноком в духовке украсят любой стол

Баклажаны – универсальный овощ, который легко становится звездой как праздничных, так и ежедневных блюд. Их жарят, запекают, фаршируют, а с добавлением ароматных специй и соусов они открывают глубокий вкус и нежную текстуру. Одним из самых известных блюд является мусака – многослойный пирог с баклажанами, мясом и соусом бешамель.

Но сегодня предлагаем не менее вкусную в приготовлении альтернативу — запеченные баклажаны с курицей, томатным соусом и пармезаном. Они обладают выразительным вкусом, прекрасно смакуют как в горячем, так и в охлажденном виде — идеальный вариант для обеда или легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anna.simiachko".

Как приготовить баклажаны с сыром

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.;
  • куриное филе – 300 г;
  • помидоры – 3 шт.;
  • помидоры черри – 6–8 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • базилик – пучок;
  • пармезан – 50 г;
  • масло гхи – 1 ст. л.;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Разрезать баклажаны пополам и сделать неглубокие крестообразные надрезы.
  2. Полить баклажаны оливковым маслом, посолить и поперчить.
  3. Выложить на противень срезом вверх и запекать при температуре 180°C в течение 25 минут.
  4. Перетереть помидоры с базиликом и чесноком до соуса.
  5. Нарезать куриное филе кубиками и обжарить на масле гхи до золотистости.
  6. Добавить к курице соль, перец и томатно-базиличный соус, тушить 3–4 минуты.
  7. Достать запеченные баклажаны и размять мякоть вилкой прямо в кожуре.
  8. Выложить поверх баклажанов тушеную курицу, половинки помидоров черри и натертый пармезан.
  9. Запекать еще 15 минут при 190°C.
  10. Подавать горячими, украсив листиками базилика, каплей оливкового масла и дополнительным пармезаном.
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#Закуска #Баклажан #Готовим дома