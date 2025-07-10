Эту кабачковую икру вы будете готовить все лето: рецепт вкуснейшей закуски
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Приготовленную по этому рецепту икру можно закрыть в банки
Сезон кабачков — это идеальное время, чтобы приготовить вкуснейшую кабачковую икру. Это полезное и универсальное блюдо, которое можно есть сразу, либо законсервировать на зиму.
Каждая хозяйка готовит кабачковую икру по-своему. Мы предлагаем вам рецепт от фудблогерши katia_cooking.
Ингредиенты:
- 1.5 кг очищенных от кожи молодых кабачков
- 400 г лука
- 450 г моркови
- 150 мл растительного масла
- 4-5 зубчиков чеснока
- 1 ст.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- 3 ст.л. томатной пасты
- 1 ч.л. черного молотого перца
- 2 ст.л. уксуса (если делаете на зиму)
Как приготовить кабачковую икру
- Для начала положите в кастрюлю нарезанный кубиками лук и натертую на крупной терке морковь, готовьте на среднем огне, периодически помешивая, 7 минут.
- Затем добавьте чеснок и очищенные от кожицы, нарезанные небольшими кубиками кабачки.
- Добавьте соль и сахар, перемешайте и тушите под крышкой, периодически помешивая, 30 минут.
- Затем добавьте черный молотый перец и томатную пасту. Перемешайте и тушите еще 10 минут.
- Затем тщательно измельчите массу блендером до однородности.
- Переложите в банки или в емкость, где будете хранить, и готово.
С чем есть кабачковую икру
Самый простой и вкусный способ — намазать икру на кусочек свежего хлеба. Кроме того, икра из кабачков дополнит мясные блюда, курицу, рыбу или картофель.
Если перемешать кабачковую икру с отварным рисом, получится овощной плов. Также такую икру можно подавать к яичнице или омлету.