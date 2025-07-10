Эту кабачковую икру вы будете готовить все лето: рецепт вкуснейшей закуски

Приготовленную по этому рецепту икру можно закрыть в банки

Сезон кабачков — это идеальное время, чтобы приготовить вкуснейшую кабачковую икру. Это полезное и универсальное блюдо, которое можно есть сразу, либо законсервировать на зиму.

Каждая хозяйка готовит кабачковую икру по-своему. Мы предлагаем вам рецепт от фудблогерши katia_cooking.

Ингредиенты:

1.5 кг очищенных от кожи молодых кабачков

400 г лука

450 г моркови

150 мл растительного масла

4-5 зубчиков чеснока

1 ст.л. соли

1 ст.л. сахара

3 ст.л. томатной пасты

1 ч.л. черного молотого перца

2 ст.л. уксуса (если делаете на зиму)

Как приготовить кабачковую икру

Для начала положите в кастрюлю нарезанный кубиками лук и натертую на крупной терке морковь, готовьте на среднем огне, периодически помешивая, 7 минут. Затем добавьте чеснок и очищенные от кожицы, нарезанные небольшими кубиками кабачки. Добавьте соль и сахар, перемешайте и тушите под крышкой, периодически помешивая, 30 минут. Затем добавьте черный молотый перец и томатную пасту. Перемешайте и тушите еще 10 минут. Затем тщательно измельчите массу блендером до однородности. Переложите в банки или в емкость, где будете хранить, и готово.

Ничто не сравнится с ароматом свежеприготовленной икры

С чем есть кабачковую икру

Самый простой и вкусный способ — намазать икру на кусочек свежего хлеба. Кроме того, икра из кабачков дополнит мясные блюда, курицу, рыбу или картофель.

Если перемешать кабачковую икру с отварным рисом, получится овощной плов. Также такую икру можно подавать к яичнице или омлету.