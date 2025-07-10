Укр

Эту кабачковую икру вы будете готовить все лето: рецепт вкуснейшей закуски

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Домашние моментально сметут со стола икру
Домашние моментально сметут со стола икру. Фото vegans.in.ua

Приготовленную по этому рецепту икру можно закрыть в банки

Сезон кабачков — это идеальное время, чтобы приготовить вкуснейшую кабачковую икру. Это полезное и универсальное блюдо, которое можно есть сразу, либо законсервировать на зиму.

Каждая хозяйка готовит кабачковую икру по-своему. Мы предлагаем вам рецепт от фудблогерши katia_cooking.

Ингредиенты:

  • 1.5 кг очищенных от кожи молодых кабачков
  • 400 г лука
  • 450 г моркови
  • 150 мл растительного масла
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 1 ст.л. соли
  • 1 ст.л. сахара
  • 3 ст.л. томатной пасты
  • 1 ч.л. черного молотого перца
  • 2 ст.л. уксуса (если делаете на зиму)

Как приготовить кабачковую икру

  1. Для начала положите в кастрюлю нарезанный кубиками лук и натертую на крупной терке морковь, готовьте на среднем огне, периодически помешивая, 7 минут.
  2. Затем добавьте чеснок и очищенные от кожицы, нарезанные небольшими кубиками кабачки.
  3. Добавьте соль и сахар, перемешайте и тушите под крышкой, периодически помешивая, 30 минут.
  4. Затем добавьте черный молотый перец и томатную пасту. Перемешайте и тушите еще 10 минут.
  5. Затем тщательно измельчите массу блендером до однородности.
  6. Переложите в банки или в емкость, где будете хранить, и готово.
Рецепт кабачковой икры
Ничто не сравнится с ароматом свежеприготовленной икры

С чем есть кабачковую икру

Самый простой и вкусный способ — намазать икру на кусочек свежего хлеба. Кроме того, икра из кабачков дополнит мясные блюда, курицу, рыбу или картофель.

Если перемешать кабачковую икру с отварным рисом, получится овощной плов. Также такую икру можно подавать к яичнице или омлету.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Икра