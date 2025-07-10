Забудьте про стерилізацію банок: ці огірки "по-фінськи" закриваються без зайвого клопоту та зберігаються до весни

Простий рецепт, за яким приготують навіть новачки на кухні

Влітку багато хто консервує огірки. Зазвичай процес заготівель на зиму вимагає стерилізації. Але в деяких рецептах без цього етапу можна обійтися. Наприклад, якщо маринувати огірки по-фінськи.

Рецептом заготівлі поділилися на YouTube-каналі UA Микола Шаповалов.

Інгредієнти (на 7 банок по 0,5 л):

Огірки — 2 кг

Гілочка кропу

Сіль — 60 г

Насіння гірчиці — 1 ст. л.

Цукор — 200 г

Лавровий лист — 3 шт.

Оцет яблучний 6% — 250 мл

Вода — 1,5 л

Спосіб приготування:

Бажано використати огірки середнього розміру. Попередньо їх добре помийте.

1. Приготуйте розсіл: у воду додайте сіль, цукор, гірчичні зерна та лавровий лист.

2. Огірки наріжте досить великими шматочками, бажано фігурним ножем.

3. У розсіл засипте огірки нарізані та додайте оцет.

4. Варіть огірки до того моменту, коли вони трохи змінять свій колір.

5. Коли вода закипить, додайте кріп та накрийте кришкою. Варіть ще кілька хвилин.

6. Перекладіть огірки разом із розсолом у банки і закатайте.

Як зберігати мариновані огірки

Після закочування переверніть банки, дайте їм охолонути, а потім поставте на пару днів у прохолодне місце. Після цього консервація може зберігатися будь-де, але краще ставити банки в темному місці, куди не потрапляють сонячні промені.