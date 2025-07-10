Забудьте про стерилизацию банок: эти огурцы "по-фински" закатываются без лишних хлопот и стоят до весны
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Простой рецепт, по которому приготовят даже новички на кухне
Летом многие консервируют огурцы. Обычно процесс заготовок на зиму требует стерилизации. Но в некоторых рецептах без этого этапа можно обойтись. К примеру, если мариновать огурцы по-фински.
Рецептом заготовки поделились на YouTube-канале UA Николай Шаповалов.
Ингредиенты (на 7 банок по 0,5 л):
- Огурцы — 2 кг
- Веточка укропа
- Соль — 60 г
- Семена горчицы — 1 ст. л.
- Сахар — 200 г
- Лавровый лист — 3 шт.
- Уксус яблочный 6% — 250 мл
- Вода — 1,5 л
Способ приготовления:
Желательно использовать огурцы среднего размера. Предварительно их хорошо помойте.
1. Приготовьте рассол: в воду добавьте соль, сахар, горчичные зерна и лавровый лист.
2. Огурцы нарежьте довольно крупными кусочками, желательно фигурным ножом.
3. В рассол засыпьте нарезанные огурцы и добавьте уксус.
4. Варите огурцы до момента, когда они немного изменят свой цвет.
5. Когда вода закипит, добавьте укроп и накройте крышкой. Варите еще пару минут.
6. Переложите огурцы вместе с рассолом в банки и закатайте.
Как хранить маринованные огурцы
После закатывания переверните банки, дайте им остыть, а затем поставьте на пару дней в прохладное место. После этого консервация может храниться где угодно, но лучше ставить банки в темном месте, куда не попадают солнечные лучи.