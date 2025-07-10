Забудьте про стерилизацию банок: эти огурцы "по-фински" закатываются без лишних хлопот и стоят до весны

Простой рецепт, по которому приготовят даже новички на кухне

Летом многие консервируют огурцы. Обычно процесс заготовок на зиму требует стерилизации. Но в некоторых рецептах без этого этапа можно обойтись. К примеру, если мариновать огурцы по-фински.

Рецептом заготовки поделились на YouTube-канале UA Николай Шаповалов.

Ингредиенты (на 7 банок по 0,5 л):

Огурцы — 2 кг

Веточка укропа

Соль — 60 г

Семена горчицы — 1 ст. л.

Сахар — 200 г

Лавровый лист — 3 шт.

Уксус яблочный 6% — 250 мл

Вода — 1,5 л

Способ приготовления:

Желательно использовать огурцы среднего размера. Предварительно их хорошо помойте.

1. Приготовьте рассол: в воду добавьте соль, сахар, горчичные зерна и лавровый лист.

2. Огурцы нарежьте довольно крупными кусочками, желательно фигурным ножом.

3. В рассол засыпьте нарезанные огурцы и добавьте уксус.

4. Варите огурцы до момента, когда они немного изменят свой цвет.

5. Когда вода закипит, добавьте укроп и накройте крышкой. Варите еще пару минут.

6. Переложите огурцы вместе с рассолом в банки и закатайте.

Как хранить маринованные огурцы

После закатывания переверните банки, дайте им остыть, а затем поставьте на пару дней в прохладное место. После этого консервация может храниться где угодно, но лучше ставить банки в темном месте, куда не попадают солнечные лучи.