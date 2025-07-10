Укр

Забудьте про стерилизацию банок: эти огурцы "по-фински" закатываются без лишних хлопот и стоят до весны

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусная заготовка на зиму
Вкусная заготовка на зиму. Фото Коллаж "Телеграф"

Простой рецепт, по которому приготовят даже новички на кухне

Летом многие консервируют огурцы. Обычно процесс заготовок на зиму требует стерилизации. Но в некоторых рецептах без этого этапа можно обойтись. К примеру, если мариновать огурцы по-фински.

Рецептом заготовки поделились на YouTube-канале UA Николай Шаповалов.

Ингредиенты (на 7 банок по 0,5 л):

  • Огурцы — 2 кг
  • Веточка укропа
  • Соль — 60 г
  • Семена горчицы — 1 ст. л.
  • Сахар — 200 г
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Уксус яблочный 6% — 250 мл
  • Вода — 1,5 л

Способ приготовления:

Желательно использовать огурцы среднего размера. Предварительно их хорошо помойте.

1. Приготовьте рассол: в воду добавьте соль, сахар, горчичные зерна и лавровый лист.

2. Огурцы нарежьте довольно крупными кусочками, желательно фигурным ножом.

3. В рассол засыпьте нарезанные огурцы и добавьте уксус.

4. Варите огурцы до момента, когда они немного изменят свой цвет.

5. Когда вода закипит, добавьте укроп и накройте крышкой. Варите еще пару минут.

6. Переложите огурцы вместе с рассолом в банки и закатайте.

Как хранить маринованные огурцы

После закатывания переверните банки, дайте им остыть, а затем поставьте на пару дней в прохладное место. После этого консервация может храниться где угодно, но лучше ставить банки в темном месте, куда не попадают солнечные лучи.

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#Рецепты #Огурцы #Консервация