Цей інгредієнт зробить кабачкові оладки надзвичайно ніжними: що додати до тіста (відео)
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Для всієї родини
Кабачок — універсальний літній овоч, що має нейтральний смак і чудово поєднується з іншими інгредієнтами. З нього можна приготувати безліч страв: від запіканок і супів до популярних кабачків фрі з пармезаном.
Але сьогодні ми пропонуємо спробувати ніжні та ароматні кабачкові оладки з вершковим сиром — ідеальний варіант для сніданку чи легкої вечері. Вони мають делікатну текстуру та апетитну скоринку, а кремовий сир надає страві вишуканості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".
Як приготувати кабачкові оладки з вершковим сиром
Інгредієнти:
- кабачки – 500 г;
- яйця – 2 шт;
- борошно – 100 г;
- вершковий сир – 2 ст. л;
- часник – 2 зуб.;
- сіль, перець – за смаком;
- олія для смаження;
- сметана – для подачі.
Спосіб приготування:
Натерти кабачки на великій терці, посолити, залишити на 10 хвилин, після чого ретельно відтиснути сік.
Додати до кабачків яйця, борошно, тертий часник, вершковий сир, сіль і перець. Перемішати до однорідної маси.
Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії, викладати тісто ложкою і формувати оладки.
Смажити з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.
Подавати зі сметаною або соусом за смаком.