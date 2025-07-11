Цей інгредієнт зробить кабачкові оладки надзвичайно ніжними: що додати до тіста (відео)

Для всієї родини

Кабачок — універсальний літній овоч, що має нейтральний смак і чудово поєднується з іншими інгредієнтами. З нього можна приготувати безліч страв: від запіканок і супів до популярних кабачків фрі з пармезаном.

Але сьогодні ми пропонуємо спробувати ніжні та ароматні кабачкові оладки з вершковим сиром — ідеальний варіант для сніданку чи легкої вечері. Вони мають делікатну текстуру та апетитну скоринку, а кремовий сир надає страві вишуканості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати кабачкові оладки з вершковим сиром

Інгредієнти:

кабачки – 500 г;

яйця – 2 шт;

борошно – 100 г;

вершковий сир – 2 ст. л;

часник – 2 зуб.;

сіль, перець – за смаком;

олія для смаження;

сметана – для подачі.

Спосіб приготування:

Натерти кабачки на великій терці, посолити, залишити на 10 хвилин, після чого ретельно відтиснути сік.

Додати до кабачків яйця, борошно, тертий часник, вершковий сир, сіль і перець. Перемішати до однорідної маси.

Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії, викладати тісто ложкою і формувати оладки.

Смажити з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.

Подавати зі сметаною або соусом за смаком.