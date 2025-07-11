Этот ингредиент сделает кабачковые оладьи нежнейшими: что добавить к тесту (видео)

Для всей семьи

Кабачок – универсальный летний овощ, обладающий нейтральным вкусом и прекрасно сочетающийся с другими ингредиентами. Из него можно приготовить множество блюд: от запеканок и супов до популярных кабачков фри с пармезаном.

Но сегодня мы предлагаем попробовать нежные и ароматные оладьи кабачковые со сливочным сыром — идеальный вариант для завтрака или легкого ужина. Они обладают деликатной текстурой и аппетитной корочкой, а кремовый сыр придает блюду изысканность. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить кабачковые оладьи со сливочным сыром

Ингредиенты:

кабачки – 500 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 100 г;

сливочный творог – 2 ст. л;

чеснок – 2 зуб.;

соль, перец – по вкусу;

масло для жарки;

сметана – для подачи.

Способ приготовления:

Натереть кабачки на большой терке, посолить, оставить на 10 минут, после чего тщательно отжать сок.

Добавить в кабачки яйца, муку, тертый чеснок, сливочный сыр, соль и перец. Перемешать до однородной массы.

Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла, выкладывать тесто ложкой и формировать оладьи.

Жарить по бокам на среднем огне до золотистой корочки.

Подавать со сметаной или соусом по вкусу.