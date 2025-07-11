Этот ингредиент сделает кабачковые оладьи нежнейшими: что добавить к тесту (видео)
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Для всей семьи
Кабачок – универсальный летний овощ, обладающий нейтральным вкусом и прекрасно сочетающийся с другими ингредиентами. Из него можно приготовить множество блюд: от запеканок и супов до популярных кабачков фри с пармезаном.
Но сегодня мы предлагаем попробовать нежные и ароматные оладьи кабачковые со сливочным сыром — идеальный вариант для завтрака или легкого ужина. Они обладают деликатной текстурой и аппетитной корочкой, а кремовый сыр придает блюду изысканность. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".
Как приготовить кабачковые оладьи со сливочным сыром
Ингредиенты:
- кабачки – 500 г;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 100 г;
- сливочный творог – 2 ст. л;
- чеснок – 2 зуб.;
- соль, перец – по вкусу;
- масло для жарки;
- сметана – для подачи.
Способ приготовления:
Натереть кабачки на большой терке, посолить, оставить на 10 минут, после чего тщательно отжать сок.
Добавить в кабачки яйца, муку, тертый чеснок, сливочный сыр, соль и перец. Перемешать до однородной массы.
Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла, выкладывать тесто ложкой и формировать оладьи.
Жарить по бокам на среднем огне до золотистой корочки.
Подавать со сметаной или соусом по вкусу.