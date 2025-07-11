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Любителям гостренького точно сподобається: рецепт ідеальної аджики з кабачків

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Пікантна закрутка на зиму
Пікантна закрутка на зиму. Фото Скріншот YouTube

Ця страва не може не сподобатися

Аджика з кабачків — справжня знахідка для тих, хто любить гострі страви. Приготувати її простіше простого. Цей рецепт не вимагає особливих навичок. Все, що потрібно — це овочі, блендер або м'ясорубка, трохи часу та бажання приготувати смачну закуску.

Рецептом кабачкової аджики поділилися на порталі "Скарбничка Рецептів ".

Інгредієнти:

  • Кабачки – 3 кг (вже очищених)
  • Морква – 1 кг
  • Болгарський перець – 1 кг
  • Помідори – 1,5 кг
  • Гострий перець – 150 г (якщо любите гостріше, можна взяти більше)
  • Часник – 150 г
  • Цукор – 200 г
  • Сіль – 100 г
  • Соняшникова олія – 200 мл
  • Оцет (9%) – 100 мл

Приготування:

  1. Всі овочі — кабачки, моркву, болгарський перець, помідори, гострий перець та часник — добре промийте. Наріжте їх великими шматками та пропустіть через м'ясорубку. Головне, щоб вийшла однорідна маса.
  2. Перекладіть овочеву масу у велику каструлю, додайте цукор, сіль та олію.
  3. Ретельно перемішайте і поставте на середній вогонь. Після закипання варіть 30 хвилин, періодично помішуючи, щоб не пригоріло.
  4. Через 30 хвилин влийте оцет, добре перемішайте та варіть ще 10 хвилин.
  5. Тим часом підготуйте банки: добре їх промийте і простерилізуйте будь-яким зручним для вас способом (над парою, в духовці або мікрохвильовій печі). Кришки теж прокип’ятіть.
  6. Гарячу аджику розкладете по стерильним банкам і відразу щільно закатайте.
  7. Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою або пледом і залиште до повного остигання. Зберігайте у прохолодному темному місці.

Ця аджика додає пікантності та соковитості м’ясним стравам. Особливо смачно її їсти з шашликом, запеченою куркою чи відбивними. Крім того, кабачкова аджика смакує з картопляним пюре, рисом або макаронами. Не менш смачно вона розкривається як окремий соус до хліба. Просто намажте аджику на шматочок свіжого хліба — і швидкий, апетитний перекус готовий.

Теги:
#Кабачки #Консервація #Соуси #аджика