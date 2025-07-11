Любителям гостренького точно сподобається: рецепт ідеальної аджики з кабачків

Ця страва не може не сподобатися

Аджика з кабачків — справжня знахідка для тих, хто любить гострі страви. Приготувати її простіше простого. Цей рецепт не вимагає особливих навичок. Все, що потрібно — це овочі, блендер або м'ясорубка, трохи часу та бажання приготувати смачну закуску.

Рецептом кабачкової аджики поділилися на порталі "Скарбничка Рецептів ".

Інгредієнти:

Кабачки – 3 кг (вже очищених)

Морква – 1 кг

Болгарський перець – 1 кг

Помідори – 1,5 кг

Гострий перець – 150 г (якщо любите гостріше, можна взяти більше)

Часник – 150 г

Цукор – 200 г

Сіль – 100 г

Соняшникова олія – 200 мл

Оцет (9%) – 100 мл

Приготування:

Всі овочі — кабачки, моркву, болгарський перець, помідори, гострий перець та часник — добре промийте. Наріжте їх великими шматками та пропустіть через м'ясорубку. Головне, щоб вийшла однорідна маса. Перекладіть овочеву масу у велику каструлю, додайте цукор, сіль та олію. Ретельно перемішайте і поставте на середній вогонь. Після закипання варіть 30 хвилин, періодично помішуючи, щоб не пригоріло. Через 30 хвилин влийте оцет, добре перемішайте та варіть ще 10 хвилин. Тим часом підготуйте банки: добре їх промийте і простерилізуйте будь-яким зручним для вас способом (над парою, в духовці або мікрохвильовій печі). Кришки теж прокип’ятіть. Гарячу аджику розкладете по стерильним банкам і відразу щільно закатайте. Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою або пледом і залиште до повного остигання. Зберігайте у прохолодному темному місці.

Ця аджика додає пікантності та соковитості м’ясним стравам. Особливо смачно її їсти з шашликом, запеченою куркою чи відбивними. Крім того, кабачкова аджика смакує з картопляним пюре, рисом або макаронами. Не менш смачно вона розкривається як окремий соус до хліба. Просто намажте аджику на шматочок свіжого хліба — і швидкий, апетитний перекус готовий.