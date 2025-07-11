Любителям остренького точно понравится: рецепт идеальной аджики из кабачков

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Аджика из кабачков — настоящая находка для тех, кто любит острые блюда. Приготовить ее проще простого. Этот рецепт не требует особых навыков. Все, что нужно — это овощи, блендер или мясорубка, немного времени и желание приготовить вкусную закуску.

Рецептом кабачковой аджики поделились на портале "Скарбнічка Рецептів".

Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг (уже очищенных)

Морковь – 1 кг

Болгарский перец – 1 кг

Помидоры – 1,5 кг

Острый перец – 150 г (если любите поострее, можно взять больше)

Чеснок – 150 г

Сахар – 200 г

Соль – 100 г

Подсолнечное масло – 200 мл

Уксус (9%) – 100 мл

Приготовление:

Все овощи — кабачки, морковь, болгарский перец, помидоры, острый перец и чеснок — хорошо промойте. Нарежьте их крупными кусками и пропустите через мясорубку. Главное, чтобы получилась однородная масса. Переложите овощную массу в большую кастрюлю, добавьте сахар, соль и подсолнечное масло. Тщательно все перемешайте и поставьте на средний огонь. После закипания варите 30 минут, периодически помешивая, чтобы не пригорело. Через 30 минут влейте уксус, хорошо перемешайте и варите еще 10 минут. Тем временем подготовьте банки: хорошо их промойте и простерилизуйте любым удобным для вас способом (над паром, в духовке или микроволновке). Крышки тоже прокипятите. Горячую аджику разложите по стерильным банкам и сразу же плотно закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом или пледом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном темном месте.

Эта аджика добавляет пикантности и сочности мясным блюдам. Особенно вкусно ее есть с шашлыком, запеченной курицей или отбивными. Кроме того, кабачковая аджика подходит к картофельному пюре, рису или макаронам. Не менее вкусно она раскрывается и как отдельный соус к хлебу. Просто намажьте аджику на кусочек свежего хлеба — и быстрый, аппетитный перекус готов.