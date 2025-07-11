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Любителям остренького точно понравится: рецепт идеальной аджики из кабачков

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Пикантная закрутка на зиму
Пикантная закрутка на зиму. Фото Скриншот YouTube

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Аджика из кабачков — настоящая находка для тех, кто любит острые блюда. Приготовить ее проще простого. Этот рецепт не требует особых навыков. Все, что нужно — это овощи, блендер или мясорубка, немного времени и желание приготовить вкусную закуску.

Рецептом кабачковой аджики поделились на портале "Скарбнічка Рецептів".

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 кг (уже очищенных)
  • Морковь – 1 кг
  • Болгарский перец – 1 кг
  • Помидоры – 1,5 кг
  • Острый перец – 150 г (если любите поострее, можно взять больше)
  • Чеснок – 150 г
  • Сахар – 200 г
  • Соль – 100 г
  • Подсолнечное масло – 200 мл
  • Уксус (9%) – 100 мл

Приготовление:

  1. Все овощи — кабачки, морковь, болгарский перец, помидоры, острый перец и чеснок — хорошо промойте. Нарежьте их крупными кусками и пропустите через мясорубку. Главное, чтобы получилась однородная масса.
  2. Переложите овощную массу в большую кастрюлю, добавьте сахар, соль и подсолнечное масло.
  3. Тщательно все перемешайте и поставьте на средний огонь. После закипания варите 30 минут, периодически помешивая, чтобы не пригорело.
  4. Через 30 минут влейте уксус, хорошо перемешайте и варите еще 10 минут.
  5. Тем временем подготовьте банки: хорошо их промойте и простерилизуйте любым удобным для вас способом (над паром, в духовке или микроволновке). Крышки тоже прокипятите.
  6. Горячую аджику разложите по стерильным банкам и сразу же плотно закатайте.
  7. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом или пледом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном темном месте.

Эта аджика добавляет пикантности и сочности мясным блюдам. Особенно вкусно ее есть с шашлыком, запеченной курицей или отбивными. Кроме того, кабачковая аджика подходит к картофельному пюре, рису или макаронам. Не менее вкусно она раскрывается и как отдельный соус к хлебу. Просто намажьте аджику на кусочек свежего хлеба — и быстрый, аппетитный перекус готов.

Теги:
#Кабачки #Консервация #Соусы #аджика