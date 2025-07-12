Якщо кабачків багато — приготуйте цей пиріг: його не соромно подати навіть до святкового столу (відео)

Так і хочеться якнайшвидше з'їсти

Кабачок — це легкий, соковитий овоч, який ідеально підходить для літнього меню. З нього можна приготувати безліч смачних страв: від класичних кабачків у клярі до ніжних запіканок і супів.

А сьогодні ми пропонуємо оригінальний пиріг із кабачків — яскраву та апетитну закуску, яка здивує своїм виглядом і чудово смакуватиме як у теплому, так і в охолодженому вигляді. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zefirka_recipes".

Як приготувати пиріг з кабачків

Інгредієнти:

кабачки – 600-700 г

яйця – 4 шт.

морква – 1 шт.

сметана – 2 ст.л. (або йогурт)

борошно – 4 ст.л. з гіркою

сода – 1/3 ч.л.

сіль, перець, італійські трави – за смаком

кріп

Спосіб приготування:

1. Натерти кабачки на велику терку.

2. Посолити та залишити на 10 хвилин, щоб вони пустили сік.

3. Добре відтиснути від рідини.

4. Додати моркву, яйця, сметану, борошно, соду, спеції.

5. Перемішати тісто.

6. На деко, застелене пергаментом, вилити тісто і рівномірно його розподілити.

7. Випікати за температури 200 градусів 25-30 хвилин.

8. Якщо деко невелике – виходить запіканка. Якщо велике – вийде тонкий лист, який можна скрутити у рулетик, змастивши крем сиром і викласти рибу або шинку.