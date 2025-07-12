Если кабачков много – приготовьте этот пирог: его не стыдно подать даже к праздничному столу (видео)

Так и хочется поскорее съесть

Кабачок – это легкий, сочный овощ, который идеально подходит для летнего меню. Из него можно приготовить множество вкусных блюд: от классических кабачков в кляре до нежных запеканок и супов.

А сегодня мы предлагаем оригинальный пирог из кабачков — яркую и аппетитную закуску, которая удивит своим видом и прекрасно будет как в теплом, так и в охлажденном виде. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zefirka_recipes".

Как приготовить пирог из кабачков

Ингредиенты:

кабачки – 600-700 г

яйца – 4 шт.

морковь – 1 шт.

сметана – 2 ст.л. (или йогурт)

мука – 4 ст.л. с горкой

сода – 1/3 ч.л.

соль, перец, итальянские травы – по вкусу

укроп

Способ приготовления:

1. Натереть кабачки на большую терку.

2. Посолить и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок.

3. Отжать от жидкости.

4. Добавить морковь, яйца, сметану, муку, соду, специи.

5. Перемешать тесто.

6. На противень, застеленный пергаментом, вылить тесто и равномерно его распределить.

7. Выпекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.

8. Если противень небольшой – получается запеканка. Если большое – получится тонкий лист, который можно свернуть в рулетик, смазав крем-сыром и выложить рыбу или ветчину.