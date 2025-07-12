Рідні точно попросять добавки: рецепт рулету з кабачків із червоною рибкою

Найкраща літня закуска

Кабачки настільки універсальні, що з них можна приготувати практично все, що завгодно. Але багато хто обмежується лише готуванням оладок, ікри та консервацією. Якщо вам хочеться порадувати близьких чимось новим і смачним, спробуйте приготувати ніжний та ароматний рулет з кабачків з начинкою. Начинку можна готувати на будь-який смак – зі слабосоленою рибою, а можна обійтися лише свіжими овочами та сиром. Це чудова холодна закуска, яка прикрасить будь-який стіл.

Рецептом поділилися на порталі "На пенсії".

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт. середнього розміру

яйця – 3 шт.

борошно — 4 ст.

сметана – 2 ст.

сіль – до смаку

Для начинки:

вершковий сир – 180 г

сметана – 2-3 ст.

часник – 2-3 зубчики

сіль, перець, зелень – на власний смак

помідори – 2 шт.

огірок – 1 шт.

слабосолоний лосось

Приготування:

Кабачки вимийте і натріть на крупній тертці, посоліть та залиште на 10–15 хвилин, щоб вони пустили сік. Потім добре відіжміть зайву рідину. Зробіть кабачкове тісто. До віджатих кабачків додайте яйця, борошно, дрібно нарізаний кріп, сіль та чорний перець до смаку. Добре перемішайте до однорідного тіста. Випечіть основу для рулету. Деко застеліть пергаментним папером і злегка змастіть олією. Викладіть кабачкову масу рівним шаром, формуючи прямокутник. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці приблизно 20–25 хвилин, до золотистого кольору та готовності. Готовий кабачковий корж обережно переверніть на чистий кухонний рушник або пергаментний папір. Акуратно зніміть пергамент, на якому він випікався. Дайте коржу повністю охолонути. Це важливо, інакше рулет може розвалитися при згортанні. Приготуйте начинку. В окремій мисці з’єднайте плавлений сир, натертий на дрібній терці твердий сир, подрібнений часник, сметану та майонез. Ретельно перемішайте до однорідності. Наріжте овочі та рибу. Сформуйте рулет. Охолоджений кабачковий корж рівномірно змастіть приготованою сирною начинкою. Зверху викладіть шматочки риби та овочів. Акуратно згорніть корж у щільний рулет, допомагаючи собі рушником або пергаментом. Охолодіть рулет. Загорніть рулет у харчову плівку і приберіть у холодильник щонайменше на 1–2 години, а краще на кілька годин або на ніч.

Перед подачею наріжте рулет на шматочки.